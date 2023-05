BMW reinkarnovalo „Klauní botu“. Touring Coupé je jen koncept, zákazníci však mají zájem

Původní „Klauní bota“, jak se podle siluety přezdívá BMW Z3 Coupé z přelomu tisíciletí, má řadu věrných fanoušků, kteří však dodnes marně čekají na nástupce; model Z4 se vždy vyráběl jen jako roadster. Přehlídka Concorso d'Eleganza Villa d'Este u italského jezera Como však hostila stroj, který by takovým nástupcem dost dobře být mohl.

Jmenuje se Concept Touring Coupé a je to de facto současná Z4 M40i s pevnou plechovou střechou místo plátěné skládací. Navzdory velké změně to vypadá, že tu pevná střecha byla vždycky, a i profil je velmi podobný někdejší Z3 Coupé.

Foto: BMW +14

Za zmínku stojí i kola, která mají průměr 20″ vpředu a 21″ vzadu a svými dvaceti paprsky připomenou model Z8. A také lak, který vznikl exkluzivně pro tento koncept. Jmenuje se Sparkling Lario a obsahuje vločky modrého skla.

Uvnitř zůstávají jen dvě sedačky, vzadu je otevřený prostor pro náklad s pevnou přepážkou za předními sedačkami. Interiér dostal čalounění v různých odstínech hnědé kůže od italské čalounické firmy Poltrona Frau a k vozu náleží speciálně vyrobená zavazadla rovněž italské značky Schedoni.

Automobilka také uvádí, že proporce i jméno vozu jsou vzpomínkou na BMW 328 Touring Coupé, které vyhrálo závod Mille Miglia v roce 1940.

Foto: BMW +8

Existuje nějaká šance na výrobu, alespoň malosériovou či zakázkovou? „V současnosti je to unikát, nejsou konkrétní plány na výrobu. Ale dohodli jsme se, než jsme vyrazili k jezeru Como, že pokud bude zájem, podíváme se na to. Mohla by to být omezená výroba, něco jako 50 aut,“ nechal se slyšet Adrian van Hooydonk, šéf designu koncernu BMW.

Přímo na přehlídce pár lidí vyjádřilo zájem tento vůz přidat do své sbírky, informuje web Motor1.com. Nebylo by to poprvé, co se koncept BMW představený na Concorso d'Eleganza Villa d'Este dostal do výroby - model 3.0 CSL Hommage má stejný příběh.

Na výrobě konceptu spolupracovala turínská karosárna Superstile a v případě sériové výroby by to mohlo být podobně. „Když děláte malosériové auto, jako s 3.0 CSL Hommage, musíte na to jít chytře. Nemůžete to poslat továrnou, to není možné, tam nejde pracovat s tak malým objemem výroby,“ říká van Hooydonk.

„Takže je třeba to dělat mimo vaše produkční struktury a potřebujete několik společností, které vám pomůžou s různými díly. Finální montáž a kontrolu kvality pak uděláte sami,“ dodává.