BMW má plán. Na trh s luxusními vozy chce přivést malé městské auto

V obrovité asijské zemi v současnosti žije 5,3 milionu dolarových milionářů a mimo to i celé dvě třetiny všech self-made miliardářů. A jejich počet stále roste. I proto by BMW chtělo s takovým vozem zamířit právě do Číny, kde hodlá oslovit hlavně náročné ženy – milionářky či dokonce miliardářky.