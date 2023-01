Bizarní britské motokáry soutěžily v trialu

Když se hovoří o disciplíně motorsportu s názvem trial, člověk si většinou představí náklaďáky, motorky nebo terénní auta. Louka nedaleko města Stroud v britském Gloucestershire však byla svědkem trialu poněkud odlišného - v sobotu 21. ledna tam závodily téměř identické motokáry, připomínající sportovní auta let dávno minulých.

Recept je jednoduchý - spalovací motor vpředu, dvě sedadla vzadu a zadní poháněná kola. To je dobrý základ pro sportovní auto, např. Mazda MX-5 se ho s obřím úspěchem drží už roky, ovšem do terénu je třeba pohon všech kol a nejméně samosvorné, ideálně plně uzamykatelné diferenciály. To tyhle britské závodničky očividně nemají.