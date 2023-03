BBC po vážné nehodě moderátora zařízla pořad Top Gear

V prohlášení BBC uvedla, že již ukončila vyšetřování prosincové nehody na testovací dráze Top Gearu na letišti Dunsfold Park v Surrey. U motoristického pořadu, který běží v moderní verzi již 21 let, však bude provedena kontrola bezpečnosti.

Flintoff, který se k show připojil jako moderátor v roce 2019, byl letecky transportován do nemocnice 13. prosince poté, co se jeho otevřený tříkolový vůz Morgan Super 3 převrátil a sklouzl po trati, když jel vysokou rychlostí. On a člen posádky na sedadle spolujezdce měli na hlavě helmy, Flintoff utrpěl zranění obličeje a měl zlomená žebra. V současné době je stále v rekonvalescenci.