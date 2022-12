Audi bude vyrábět elektromobily ve všech svých továrnách. Už v roce 2029

Audi drží svá slova a pomalu se připravuje na přechod pouze k vozidlům hnaným elektřinou. Od roku 2026 chce začít představovat nové modely pouze s bateriemi a postupně hodlá auta se spalovacími motory z linek vyhnat do roku 2033. Novinkou je, že od roku 2029 bude každá továrna Audi vyrábět alespoň z části elektromobily.

Do výčtu továren patří Böllinger v Německu, Brusel v Belgii a Ingolstadt v Německu, kde se bude vyrábět model Q6 E-Tron. Během dalších šesti let se pak přidají závody v německém Neckarsulmu, maďarském Györu a mexickém San José Chiapa. Do výčtu pak budou patřit i nové závody, konkrétně třeba vznikající továrna v Changchunu v Číně.