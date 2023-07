Aston Martin uvede čtyři nové elektromobily, nenahradí přitom současné konvenční modely

Všechny nové elektromobily mají rozšířit nabídku Aston Martin, nikoli nahrazovat stávající modely. Budou se pak opírat o specializovanou architekturu AM. Modulární platforma poslouží jako základ pro jeden hypersport, jeden sportovní elektromobil, SUV a grand tourer. Do konce této dekády chce Aston elektrifikovat své portfolio úplně. K tomu by mělo pomoci i představení plug-in hybridní valhally v roce 2024.