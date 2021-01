Zimní Jilemnice nenabízí jen obřího sněhového Krakonoše

Jilemnice byla součástí štěpanického panství, to je zmíněno v oblíbených večerníčkovských Krkonošských pohádkách. Dlouho poměrně zaostalý kraj dostal hospodářský impuls s příchodem Harrachů v 18. století. Rozvinulo se sklářství a plátenictví, šlechta tu zbudovala zámek, i když nesloužil jako sídlo panství.

V prostorách starého pivovaru vedle zámecké budovy je expozice Bílou stopou, která mapuje dějiny českého lyžování od počátků do roku 1938.

O kus dál je pochován další rodák, spisovatel Jaroslav Havlíček, autor románů Petrolejové lampy, Helimadoe, Neviditelný a dalších včetně novel a povídek.

Cesta s roubenými chalupami, které nejsou hyzděny talíři satelitů, stoupá od Šolcova statku, také roubenky, jež slouží jako hospoda. Chalupy jsou postaveny tak, že jsou posunuty o okenní osu do ulice, takže hospodyně přehlédly celou ulici.

To hlavní, co nyní do Jilemnice láká, je asi šest metrů vysoká sněhová socha Krakonoše. Vytvořil ji, jako v předchozích letech, Josef Dufek, letos porušil tradici, pán hor je bez klobouku a nezbytné fajfky, zato po boku mu vyrostl kostel a asi deset domků. Sochy bývaly i osmimetrové, letos ale prý nebyla k dispozici patřičná výšková technika.