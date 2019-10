Tipy na víkend: Zahřejte se polévkou, vyrazte na závod

V Galerii Harfa se od pátku do neděle koná festival hříšných chutí. Hlavní role sehraje čokoláda a všemožné dobroty z ní. Kromě degustací se můžete těšit také na ukázky vaření s čokoládou, výstavu o její historii, workshop nebo kulturní vystoupení. Další informace o akci naleznete zde .

S podzimem jsou neodmyslitelně spjaty dýně. Na dobroty z této zeleniny můžete vyrazit do Máslovic, kde je připraven program pro všechny věkové kategorie. Dýně se budou také vyřezávat, připravena je soutěž jedlíků v pojídání specialit a mnoho dalšího. Další informace najdete zde .

V listopadu se bude slavit třicetileté výročí od sametové revoluce. Připomeňte si poslední fázi normalizačního období Československa během výstavy, která ve čtvrtek startuje v Západočeském muzeu v Plzni. Prostřednictvím dobových artefaktů, dokumentů, plakátů či fotografií proniknete do života v socialismu a také k jeho revolučnímu závěru. Podrobnosti najdete zde .

Máte rádi komiksy? Až do konce října můžete na zámku Kynžvart zhlédnout jedinečnou výstavu soudobé komiksové tvorby, která vzniká díky několika iniciativám. Prohlédnout si můžete například dějepravné dílo, jež je zasazeno také do doby knížete Metternicha, někdejšího majitele zámku. Další informace zde .

Poznejte jednu z nevšedních kapitol v dějinách české bižuterie. Navštivte v Jablonci nad Nisou výstavu Cesta do Indie, která připomíná období, kdy koncem 19. století začala místní bižuterie dobývat trhy koloniální Indie. Seznamte se s výrobky, které si tam našly místo a ženy je s nadšením kupovaly. V expozici zhlédnete šperky, ale také ukázky výrobků japonské i čínské konkurence. Více zde .

Vyrazte o víkendu na zámek Opočno. Během prohlídek budete moci tentokrát nahlédnout do běžně nepřístupných míst zejména jižního křídla. Podíváte se například do bývalé zámecké kuchyně, kde se dochovala i část technického vybavení. Dále to budou stříbrnice, francouzská knihovna nebo chodba, která zámek spojuje s letohrádkem. Prohlídku je nutné si rezervovat. Další informace najdete zde.