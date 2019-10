Tipy na víkend: Dejte si kávu, vyrazte na běžecké závody

Udělejte si procházku betonovou džunglí. Zamiřte v sobotu na Černý Most, kde si vyslechnete přednášku architektky a památkářky o sídlištích a jejich humanizaci. Dozvíte se informace a zajímavosti o tom, jak se žije v „králíkárnách“. Akce je součástí celorepublikového festivalu Den architektury, který se koná v mnoha českých městech. Více se dozvíte zde .

Dobroty z celého světa budete moct ochutnat na sobotním food festivalu ve Slaném. Sjedou se na něj profesionálové z celé republiky a ze svých food trucků vám naservírují to nejlepší z aktuální gastronomie. Podávat se budou pokrmy latinsko-americké, severoamerické, japonské nebo čínské kuchyně. Ochutnat budete moci také šneky a šnečí kaviár nebo různé druhy kari. Více zde .

Načerpejte inspiraci pro své budoucí cesty. Vyrazte v neděli na konferenci Rise and Shine do Plzně, malý cestovatelský festival, kde se dozvíte o hezkých místech naší planety nebo třeba jak si sbalit batoh a vyrazit do světa. Akce se zúčastní spousta hostů a návštěvníky se mohou těšit na množství přednášek nebo workshopy. Program naleznete zde.