Tetín, obec, která má ve znaku popravčí nástroj

Tetín leží na skalnatém ostrohu na Berounkou, je častým výletním místem nejen domácích turistů. Ludmila je i patronku Rusi. Její „vyslanci” na stráni pod kostelem velmi rádi piknikují. Obec stojí převážně na rozsáhlé ploše bývalého slovanského hradiště z 9. století. To bylo opevněno velkými valy a příkopy, ty chránil hrad.

Ludmilino tělo původně pochovali zde, v roce 925 ji nechal vnuk Václav převést do chrámu svatého Jiří na Pražském hradě. Ani po 4 letech, kdy byla kněžna zabalena pouze do plátna, prý tělo nejevilo známky rozkladu. To byl základ ludmilské legendy.