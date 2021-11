Rozhledna Šance je nyní přitažlivější

Rozhledna stojí na okraji Jakubčovic v nadmořské výšce 522 metrů nad pozůstatkem zemního opevnění, tzv. šancí ze slezských válek, které daly stavbě před lety jméno. Havrlant řekl, že je otázkou, jestli by nemohlo město vrátit opevnění do původní podoby.

„Dělá se to tak třeba v šancích u Jablunkova, kde jsou opevnění o 100 let starší. Můžeme o tom přemýšlet, ale je to o větší investici, takže pokud se k tomu rozhodneme, tak tehdy, když budeme mít prostředky na zbytné investice,“ nastínil.