Renesanční zámek v Náměšti má bohatou minulost, i tu hudební

Co se vzniku původního hradu týče, historické prameny uvádějí první písemnou zmínku k roku 1234 (známé je její antidatování vcelku zanedbatelným posunem, situovaným do období let 1267-1275), o něco dříve se předpokládá vybudování hradu, dohlížejícího na brod přes Oslavu, a drženého rodem Lomnických.