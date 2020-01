Pustevny zdobí socha Svobody, Eiffelovka i pyramidy z ledu

Řezbáři si práci s ledem užívají. Martin Bořuta ze Zlínska se festivalu účastní poprvé, letos poprvé také pracuje s ledem, běžně se věnuje klasickému řezbářství se dřevem. Práce s ledem je podle něj snazší. „Když se něco nepovede, jde to dolepit. Je to rychlejší práce, je to křehké, musí se dělat spíše v siluetách, ne v detailech, protože se to v tom ledu ztratí, když se to nasvítí,“ řekl ČTK Bořuta.