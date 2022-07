Pro splněné přání na zámek Skalka, za výhledy na hrad Košťálov

V neposlední řadě je tu k vidění několik modelů majáků a českých rozhleden. Je rovněž možné zakoupení turistických známek hradů Skalka a Oltářík, turistických vizitek či občerstvení. Provozní doba zámku je v sezoně v sobotu, neděli a o svátcích od 11 do 17 hodin. V týdnu po telefonické domluvě od 9 do 14 hodin.

Přesuneme se do vedlejší vesnice Sutom, ze které půjdeme pěšky po červené turistické značce lesní cestou ke zřícenině. Po příjemné a nenáročné cestě dojdeme po asi 1,5 kilometru k informační tabuli s odpočinkovým altánem. Dál nás ukazatel navádí vpravo a my se tak vydáme dalších 500 metrů již do mírného stoupání směrem k vrcholu. Pohled do dáli je nám opravdovou odměnou. Otevírá se nám fantastický výhled do všech stran.