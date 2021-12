Nápis na fasádě domu u Karlova mostu o hrdinné obraně Pražanů před Švédy zná málokdo

Ve staročeštině, pro mnohé téměř nečitelné, se zde píše: „Poutníče, postuj na místě, kde zuřivost Šwédů za wálky třicetileté ustáti musela. Čti to na památku wssech ČECHŮ, přede wssemi ale na památku Měssťanů staroměstských a Študentů, kteří LETA PÁNĚ 1648 na mostě u kříže zbraní w ruce a hustou střelbou z rozstřílené již Wěže mostecké a Wodárny útoky Šwédů hrdinsky odrazili.“

Přímé boje se odehrávaly většinou na Karlově mostě, Švédové se ale snažili dostat i zadem před městské opevnění do Nového i Starého Města. Obránci je ale vždy odrazili. Za statečnost a také hlavně za to, že Praha zůstala katolická, získalo Staré Město od císaře Ferdinanda III. povýšení do znaku. Je jím ruka s mečem chystající se uhájit otevřenou bránu proti vetřelcům. Zůstala součástí znaku hlavního města Prahy.