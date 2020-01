Kam o víkendu s dětmi: Vyrazte za zvířaty nebo do divadla na pohádku

Vyrazte na pohádku. Nebo spíš několik pohádek v jednom. V sobotu budete mít možnost v Kulturním centru 12 potkat Jeníčka a Mařenku, kterým se do života neustále pletou pohádky. Vydejte se s nimi na dobrodružnou cestu, do cirkusu nebo na královskou hostinu, kde se setkáte také s ježibabou, vlkem nebo drakem. Podrobnosti zde .

Přijďte se podívat do Regionálního muzea v Kolíně, kde se ponoříte do minulosti. Zjistíte, jak vypadalo dětství vašich rodičů a prarodičů, jaké hráli hry, co si oblékali a podobně. Připravena je herna, dílna, kde si navrhnete retro oděvy nebo vyrobíte zvířátka z bambulí a podobně. Další informace najdete zde .

Loni uplynulo 500 let od smrti renesančního mistra, vědce a vynálezce Leonarda da Vinci. V karlovarském muzeu se můžete s jeho prací seznámit na interaktivní výstavě, která dospělým i dětským návštěvníkům dává příležitost si mnohé vynálezy vyzkoušet nebo s nimi manipulovat. Zkusíte si také postavit přenosný most, sestavit anatomické modely a mnoho dalšího. Více zde .

Seznamte se s vodníkem Česílkem během představení v Městském divadle Turnov. Poznáte, jak se vodníkovi v malém rybníčku nedaleko Jičína bydlí, a také jak mu život naruší zámecký knížepán, který by rád ulovil velkého kapra Osmikiláče právě z Česílkova rybníčku. Jak to všechno dopadne, se dozvíte v sobotu. Více informací naleznete zde .

Milují vaše děti jízdu na lyžích? Tak to by třeba rády poměřily síly se svými vrstevníky. Vyrazte s nimi do Velkých Karlovic, kde se o víkendu uskuteční druhý závod ze série O pohár strašidýlka Razuláka. Závodit mohou děti od dvou let, a kromě lyží mohou jet také na snowboardu. Podrobnosti naleznete zde.