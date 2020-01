Kam o víkendu s dětmi: Staňte se písaři či paleontology, vyrazte na pohádku

Praha



Zimní pohádka

Vyrazte se s dětmi pokochat pohádkou na Plechárnu. Dozvíte se v ní, co se stane se sněhuláky, kteří začnou na jaře roztávat. Výpravný příběh o přátelství nabídne také spoustu líbivých pohádek, které z hlavy nedostanete ani po konci představení. Více informací najdete zde.

Za třemi králi

Na Chvalském zámku proběhne o víkendu definitivní rozloučení s Vánocemi. Setkáte se při něm se třemi králi, kteří přijdou požehnat a předat dary novorozenému Ježíškovi. V průvodu nebudou chybět velbloudi ani lamy, představí se rovněž několik dětských pěveckých sborů. Další informace naleznete zde.

Paleontologická dílna

Do hluboké minulosti se budete moci vypravit v rámci programu Muzea pravěku Trilopark. Setkáte se s pradávnými obyvateli Země, během interaktivní prohlídky si osaháte dinosauří kosti, zuby nebo trilobity z celého světa. Dílničky posléze nabídnou možnost nabarvit si dinosauří lebku nebo jako správný paleontolog odkrýt nějakou kostru. Více zde.

Středočeský kraj

Jak bydlely panenky

Panenky jsou nesmrtelnou hračkou už po několik generací. Nahlédněte s dětmi v roztockém muzeu do historie a připomeňte si, jak se měnily jejich příbytky a pokojíčky. Uvidíte exponáty od konce 19. století až do 80. let 20. století. Instalace zahrnuje více než 50 domečků, kuchyněk, pokojíčků, včetně jejich vybavení. Více najdete zde.

Jihočeský kraj

Království papíru

Pokochejte se desítkou papírových modelů hradů, zámků, dopravních prostředků a dalšího. V písecké Sladovně aktuálně probíhá výstava, která se na exponáty z papíru zaměřuje. A abyste nemuseli celou dobu pouze koukat skrze vitríny, je součástí také kreativní kartonová dílna, kde dostanete možnost vytvořit si něco vlastního. A fantazii se meze skutečně nekladou. Další informace najdete zde.

Plzeňský kraj

S dětmi na zámek

Chcete s dětmi uniknout zimnímu splínu? Vyrazte s nimi na tematické prohlídky zámku Zbiroh, které se konají každou lednovou sobotu. V průběhu se můžete těšit na soutěžní kvíz, na závěr pak na malou odměnu. Více naleznete zde.

Karlovarský kraj

Do pekla

Vypravte se s dětmi zahřát. A rovnou do pekla. Tedy prostřednictvím pohádky Když je v pekle neděle, která se bude o víkendu hrát v karlovarském divadle. Seznámíte se s dvěma malými čerty, kteří zlobí stejně jako malé děti, a nejraději by pořád koukali na televizi. Jak to bude vypadat, když zůstanou sami doma? To uvidíte při představení. Více zde.

Ústecký kraj

Svět loutek

Už jen do soboty máte příležitost navštívit interaktivní výstavu Imaginárium Divadla bratří Formanů na Litvínovském zámku. Ta nejen děti vtáhne do snového světa fantazie, k vidění budou nejrůznější loutky, postavičky a udělátka, přičemž na téměř vše vystavené je dovoleno si sáhnout. Manipulovat, kroutit a točit můžete také dle libosti. Podrobnosti naleznete zde.

Liberecký kraj

Dílna drátování

Chcete si s dětmi otestovat svou zručnost? Pak navštivte v sobotu dílnu drátování v Domově dětí a mládeže Větrník v Liberci, kde si společně můžete z drátů vyrobit sovičku či stromek na stěnu. Pro zpestření budete moci finální výtvor třeba ještě dozdobit skleněnými korálky. Více informací naleznete zde.

Královéhradecký kraj

Středověká písárna

Od druhé poloviny ledna se každou sobotu konají zábavné interaktivní prohlídky broumovského kláštera, které nebudou nudit ani ty nejmenší. Nahlédnete do středověké písárny, kde si vyzkoušíte, jak se ve středověku psalo husím perem. Vyzkoušíte si také broušení pergamenu, výrobu přírodních barev nebo vázání knih. Podrobnosti zde.

Pardubický kraj

Tříkrálový průvod

Druhou lednovou neděli projdou Ústím nad Orlicí tři králové. A přijedou na velbloudech. Sekundovat jim budou bubeníci, tanečníci, hudebníci nebo dětský pěvecký sbor. Do průvodu se může zapojit i veřejnost, sraz je v odpoledních hodinách. Po ukončení je v kostele připraven tříkrálový koncert. Více informací zde.

Vysočina

Výstava betlémů

Poslední záchvěv Vánoc můžete prožít na výstavě betlémů v Třebíči, která v neděli končí. Zhlédnete současnou tvorbu z Tišnova a okolí, ale i ze samotné Třebíče. K vidění jsou dřevořezby, slaměné betlémy a další. Více zde.

Jihomoravský kraj

Poklad Inků

Vydejte se s dětmi až do vzdálené Jižní Ameriky, a navíc do minulosti. Konkrétně do období Inků. Jejich kulturu objevíte prostřednictvím výstavy, která se do konce ledna koná na brněnském výstavišti. Uvidíte originální zlaté exponáty zapůjčené přímo z Peru, většinou jde o rituální předměty mapující historii této staré civilizace a jejích bohů. Podrobnosti zde.

Olomoucký kraj

Vše o penězích

Navštivte zábavnou i naučnou výstavu ve Vlastivědném muzeu Šumperk. Expozice nazvaná Zmatené peníze se věnuje starým mincím a také období vzniku bankovek. Prohlédnete si například kolekci bankovek z období první světové války, v další části se dozvíte, jaké se na současných platidlech používají ochranné prvky. Na děti čeká zábavný koutek, celá výstava je doplněna interaktivními prvky a různými aktivitami. Více informací zde.

Zlínský kraj

Do zoo levněji

Chcete se projít na čerstvém vzduchu a pokochat se roztomilými zvířátky? Pak zamiřte do zlínské zoo, která až do konce března nabízí zvýhodněné vstupné pro děti i dospělé. Do zahrady se dostanete za 80 a 40 korun. Více naleznete zde.

Moravskoslezský kraj

Bezpečně na silnici

Do konce února probíhá ve Velkém světě techniky v Ostravě výstava, která se dotýká bezpečnosti na silnicích. Dětem zábavnou formou vysvětlí, co se děje třeba při dopravních nehodách, jak se mít na pozoru nejen v roli řidiče, ale také chodce, cyklisty či motorkáře. Návštěvníci se ocitnou v nejrůznějších simulovaných situacích, které jim ukážou, že obezřetnosti není nikdy dost. Více informací najdete zde.