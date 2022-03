K vodopádům do Spáleného Poříčí. A k sousedům do Indie

Do centra je to asi tři čtvrtě kilometru. Do oka tu okamžitě padne kostel sv. Mikuláše, rohový dům, kde v letech 1894 až 1895 žil a jako duchovní působil Jindřich Šimon Baar, a pochopitelně rovněž renesanční zámek (s pozdějšími úpravami barokními a pseudogotickými), který na místě původní tvrze vyrostl v roce 1617.