Brno se turistům představí novou chrámovou trasou

Prohlídky potrvají do 15. září, kdy se zájemci od úterka do soboty mohou podívat do baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kostela sv. Tomáše (oba 13.30– 17.30), kostela J. A. Komenského a kostela sv. Michala (oba 14.00–18.00). Takřka celodenně návštěvníky uvítá minoritský kostel sv. Janů s Loretou.