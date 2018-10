Nádraží Černý Kříž milují turisté i černé kočky

Osm let zelo prázdnotou vlakové nádraží v Černém Kříži na Šumavě. Na cestující tu čekala jen oprýskaná lavička na zanedbaném peróně. Letos v květnu se ale nádraží dočkalo proměny. A to tak výrazné, že bylo nominováno na nejkrásnější nádraží v České republice. Zasadil se o to spolek s názvem Na návštěvě.