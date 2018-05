Vladimír Klepáč, Právo

„Naštěstí končí doba, kdy vznikaly nezajímavé věže ze dřeva připomínající myslivecké posedy. Rozhledny mají být svým vzhledem originální,“ řekl Právu Pavel Gejdoš, který na své internetové stránce www.rozhledny.wz.cz mapuje rozhledny již 15 let.

Z nových rozhleden mohou turisté obdivovat moravské vinohrady nebo Prahu. Při jejich návštěvě se přesunou v čase do dob starých Římanů nebo do druhé světové války. Jedna z rozhleden připomíná slavný blob architekta Jana Kaplického. Tvůrcem další je Martin Rajniš, z jehož věže připomínající kaktus obdivují turisté starobylý Jeruzalém.

Vyhlídka v obnovené kapli

Na Moravě se lze například vydat na rozhlednu Na Vyšicku, která je nově v provozu u Mutěnic na Hodonínsku. Protože stojí v místě někdejšího zeměměřičského triangulačního bodu, má půdorys trojúhelníka.

Za hezkého počasí z ní lze pozorovat Pálavu i Bílé Karpaty a jako na dlani jsou z ní vidět hned dva areály s vinařskými sklípky.

V Mutěnicích má půdorys trojúhelníka.

FOTO: Oú Mutěnice

To v nedalekém Bzenci obnovili nad městem kapli sv. Floriána a sv. Šebestiána, kterou na sklonku druhé světové války vyhodili Němci do povětří. Jde o kopii původního objektu, přičemž její věž slouží jako vyhlídka. Radnice investovala do obnovy kaple zhruba patnáct miliónů korun.

Nápaditost architektů lze obdivovat u obce Růžová na Děčínsku, kde díky veřejné sbírce vznikla netypická vyhlídka na České Švýcarsko. Připomíná sice nepostavený, ale přesto slavný Kaplického blob, jenž se měl stát sídlem Národní knihovny v Praze. Jde o betonový objekt, z něhož se nabízí málo známý boční pohled na slavnou Pravčickou bránu. [celá zpráva]

Vizualizace nové rozhledny v Praze 14

FOTO: Huť architektury

V Praze 14 vznikla rozhledna pro ty, kteří chtějí poznat hlavní město z výšky. Podle návrhu Martina Rajniše tam byla před časem dokončena futuristická vyhlídka Doubravka. Má podobu tříbokého jehlanu a je vyrobena z kmínků akátového dřeva, které by – naskládané za sebou – měřily přes 5,5 kilometru.

Staří Římané by žasli

Na Plzeňsku sice staří Římané nesídlili, pokud by ale mohli cestovat časem a ocitli by se u Zemětic, našli by tam kopii jedné ze strážních věží, stavěných kdysi na hranicích římského impéria. Za hezkého počasí z ní lze spatřit až padesát kilometrů vzdálené vrcholky Šumavy.

Dráhová a silniční cyklistka Lada Kozlíková nemá ráda jen svůj bicykl, ale i Drahanskou vrchovinu. I s jejím přispěním mohla být u Repech na Prostějovsku otevřena nová rozhledna Kopaninka, z níž lze zahlédnout Jeseníky či Beskydy.

Spokojení jsou i brněnští rozhlednáři, protože pro ně byla v uplynulých dnech po zhruba dvaceti letech mimořádně otevřena věž na brněnském výstavišti. Tato akce by se měla znovu brzy opakovat.

„Rozhodně bychom ale neměli usnout na vavřínech. U mnoha rozhleden schází kvalitní rychlé občerstvení se zázemím pro turisty,“ dodal Gejdoš, který je členem Klubu přátel rozhleden ČR. Spolek má nyní přes 120 členů a přibližně tisíc příznivců.