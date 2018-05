mšv, Novinky

Praha



Chutě Asie

Ochutnejte všechny chutě Asie na gastronomickém festivalu, který se uskuteční v sobotu na smíchovské náplavce. Kromě známějších dobrot z Thajska, Vietnamu či Indie budete moci ochutnat také speciality z Turecka, Libanonu, Gruzie či Ománu. Vstupné na akci je 50 korun. Více najdete zde.

Sladký festival

Pokud máte sladké raději než slané, nevynechejte o víkendu Prague Candy Festival. Čeká vás snad vše, na co si vzpomenete — čokoláda, dorty, cupcakes, muffiny, makronky, ale i stále populárnější a zdravé raw dezerty. Připraven je i doprovodný program, který zahrnuje například výrobu dortů či pralinek, ale také soutěže. Více zde.

Zahájení sezóny na Hradě

V sobotu bude na Pražském hradě oficiálně zahájena letní návštěvnická sezóna. Zájemci budou moci zdarma zavítat do nejrůznějších objektů v areálu. Jelikož se ale letos slaví také 100. výročí založení republiky, bude možné si prohlédnout také reprezentační prostory, výstavy a stálé expozice. Podrobnosti o akci najdete zde.

Středočeský kraj

Chřestové slavnosti

Česko bývalo kdysi chřestovou velmocí. Přijďte si tyto časy připomenout na čtvrtý ročník Chřestových slavností v Hostíně u Vojkovic. Kromě toho, že si pochutnáte na dobrotách z této plodiny, dozvíte se o ní i spoustu zajímavostí. Čekají vás ukázky pěstování, sklizně, čerstvý chřest si budete moci i koupit. Více informací zde.

Rybí festival

Milovníci ryb by si neměli nechat v sobotu ujít další ročník Rybího festivalu v Dobříši. Kuchaři zde představí nejen konkrétní rybí pochoutky, ale také tipy na přípravu jídel doma. Kromě toho se můžete těšit na mistra výčepního, který ukáže, jak správně načepovat pivo, nebo na someliéra, který poradí, jak kombinovat například rybí pokrmy s vínem. Více informací zde.

Jihočeský kraj

Férová snídaně

Podporujete Fair Trade, nebo si vlastně nejste jisti, co tento název znamená? Pak vyrazte do Slavonic. V sobotu se ve dvoře Spolkového domu koná férová snídaně, piknikové setkání, které posléze volně přejde do bazaru s nejrůznějšími věcmi do domácnosti. Více informací najdete zde.

Plzeňský kraj

Polévkový festival

Nádvoří plzeňského pivovaru bude v neděli hostit festival plný polévek. Vybrat si budete moci z desítek druhů od asijských, přes středomořské, až po klasické české, které jistě důvěrně znáte. Polévky se budou vařit přímo na místě, návštěvníci budou moci hlasováním rozhodnout o té vůbec nejlepší z celého festivalu. Podrobnosti zde.

Karlovarský kraj

Jazzový koncert

Pokud zatoužíte jít v sobotu za kulturou, vydejte se do Karlových Varů, kde si poslechnete nejznámější jazzové písně. Koncert, který začne v podvečerních hodinách, představí skladby, které proslavili třeba Louis Armstrong, Frank Sinatra nebo Ella Fitzgerald. Více najdete zde.

Ústecký kraj

Otevření pivní stezky

V sobotu se bude v Žateckém pivovaru konat Chmelfest, v jehož rámci bude slavnostně otevřena Krušnohorská pivní stezka. Na ní budete moci ochutnat světlé i tmavé ležáky z lokálního chmele, ale i světlá piva z pšenice nebo nízkoalkoholické limonády. Do stezky je zapojeno celkem 12 pivovarů z Česka i Německa. Podrobnosti o akci najdete zde.

Liberecký kraj

Zahájení lázeňské sezóny

Na sobotu se v Lázních Libverda chystá zahájení sezóny a svěcení Kristiánova pramene. V rámci akce se bude konat prohlídka úložiště minerální vody, připraven je ale i bohatý doprovodný program v podobě hudebních vystoupení nebo módní show ve stylu první republiky. Více informací zde.

Královéhradecký kraj

Helicopter Show

O víkendu se bude na letišti v Hradci Králové konat každoroční Helicopter Show. Představí se silné stroje, ale také nejlepší čeští piloti. Návštěvníci se mohou těšit na desítky vrtulníků, ale také ukázky činnosti policie, hasičských sborů i záchranné služby. Kromě toho si budou moci zájemci zkusit jízdu v závodních autech a mnoho dalšího. Více zde.

Pardubický kraj

Hradní hody

Dorazte v sobotu na hrad Kunětická hora, kde se bude konat akce pro všechny milovníky dobrého jídla a piva. Představí se několik minipivovarů, kromě toho akce nabídne i výběr kvalitních domácích a krajových specialit. Pochutnáte si také na klobásách, jitrnicích, lokších, koláčích nebo čerstvých lisovaných šťávách. Další informace najdete zde.

Vysočina

Roštejnský hodokvas

V prostředí gotického hradu Roštejn se bude v sobotu konat hodokvas. Výtěžek z akce bude tentokrát putovat nadaci, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel. Těšit se můžete na dobové tržiště s ukázkou řemesel, nejrůznější dobroty, ale i vystoupení šermířů či kejklířů. Akce bude zakončena ohnivou show. Více najdete zde.

Jihomoravský kraj

Gulášový festival

Obvykle jsou akce ve Velkých Pavlovicích spojeny s vínem. V sobotu se ale tamní Ekocentrum Trkmanka provoní gulášem. Soutěžní Velkopavlovický gulášfest láká na nespočet verzí této klasiky, první ochutnávky budou k dispozici zhruba od 12:30. Jídlo doplní výběr piv. Podrobnosti najdete zde.

Olomoucký kraj

Bystřické selské trhy

Přijďte si v neděli nakoupit na Bystřické selské trhy. Kromě toho, že na nich pořídíte lokální zeleninu, ovoce, ale i masné a mléčné produkty z malých farem, můžete se těšit i na další program. Akci doprovodí slavnosti kroje, na nichž budete moci pozorovat krásu a různorodost lidového oblečení. Další informace najdete zde.

Zlínský kraj

Do historie

Nahlédněte v sobotu do historie Kroměříže. Akce s názvem Ve stínu vřavy připomene bouřlivé roky 1948 a 1949 a nabídne poutavou formou pohled do minulosti města. Budete mít možnost zúčastnit se například korunovace císaře nebo se podíváte do Vídně na barikády. Akci doprovodí také dobová hudba s tanci a mnoho dalšího. Více zde.

Moravskoslezský kraj

Pocta veteránům

Vyrazte o víkendu na hrad Sovinec, kde se bude konat akce na počest všem veteránům z armád napříč staletími. Setkáte se s mušketýry, dělostřelci nebo kluby vojenské historie. Uvidíte například ukázky prvorepublikového československého vojska či nácvik mušketýrů z období třicetileté války. Mimo to se budou konat standardní prohlídky hradu. Více informací zde.