Vinobus pojme najednou až dvaatřicet cestujících a díky přívěsu na kola i dvacet kol.

Okoštovat vína na patnácti zastávkách, navštívit Loucký klášter, prohlédnout si sklepní uličky a přilehlé vinice, pokochat se jedinečnými výhledy v Národním parku Podyjí a zaposlouchat se do poutavého vyprávění průvodce na trase, to všechno můžete zažít od dubna do října s Vinobusem. A hlavně nemusíte řešit, jak se dopravíte tam i zpět, myšleno za vínem, a vyhnete se tak problémům s nulovou tolerancí alkoholu za volantem či řídítky.

Vinobus vás zaveze do zajímavých vinařských lokalit.

FOTO: Jitka Sobotková

Speciální Vinobus je společným projektem spolku VOC Znojmo, vína originální certifikace, a je realizován za podpory Jihomoravského kraje, města Znojma, okolních obcí a Vinařského fondu České republiky.

Znojemskem Vinobusem

Když už se pro tento způsob poznávání atraktivního prostředí Znojemska rozhodnete, můžete si vybrat z červené A-trasy, která vás zaveze například k Národnímu parku Podyjí a vyhlášené vinici Šobes či do vinařské obce Šatov a na hrádek Lampelberg, nebo se můžete vydat po modré B-trase do Lechovic či Miroslavi a Horních Dunajovic.

Buď si projedete celou A- či B-trasu s průvodcem a kratšími přestávkami na vybraných zastávkách, nebo můžete také kdekoliv vystoupit, projít si vybrané místo, ochutnat vína a počkat na další spoj či se dál vydat po některé z cyklostezek a poznávat okolí. Tak jsme to udělali i my. A nasávat jedinečnost Znojemska tímto způsobem rozhodně stojí za to.

Veškeré informace o jízdním řádu a ceně jízdného Vinobusu najdete na www.vinobus.vocznojmo.cz. Osobně doporučuji zakoupit si jízdenku na celý okruh za 110 na červené a za 90 korun na modré trase. V ceně je započtena i případná přeprava kola.

Vlkova věž ve Znojmě

FOTO: Jitka Sobotková

Malá zastávka před odjezdem neuškodí

Vinobus vyráží ze středu Znojma, přesněji z Masarykova náměstí, kousek od Vlkovy věže. Dvaatřicet metrů vysoká věž je nejlépe dochovanou a také nejmohutnější hranolovou věží někdejších znojemských hradeb. Byla postavena ve 13. století. Dnes tu najdete Informační centrum VOC Znojmo, kde můžete buď přímo v přízemí, nebo ve věži degustovat vína.

Když vyšlápnete 123 schodů, tak si můžete se sklenkou vína obejít vyhlídkový ochoz a prohlédnout si tak Znojmo z ptačí perspektivy.

Vinobus vyjíždí od dubna do října.

FOTO: Jitka Sobotková

Na cestě

Odjezdy od Vlkovy věže, resp. ze zastávky č. 1 na Masarykově náměstí jsou v 9, ve 12 a v 15 hodin pro červenou trasu. A pro modrou trasu v 17.30 hodin.

My jsme si vybrali podle nás atraktivnější červenou trasu do jižní části Znojemska. A chcete-li si ji užít a vychutnat do sytosti, tak doporučuji vyrazit už v devět hodin a vracet se odpoledním spojem.

Do Vinobusu můžete přisednout i na vlakovém nádraží. A pak už s průvodcem zamířit k první ochutnávce vín v Louckém klášteře.

Bývalý premonstrátský klášter v Louce, po rakouském Melku druhý největší klášter v Dolním Rakousku, byl šest set let centrem duchovního, hospodářského i uměleckého života na Znojemsku. Klášter založil v roce 1190 znojemský kníže Konrád Otta se svou matkou Marií.

V současné době je Loucký klášter úzce propojen se společností Znovín Znojmo, která zde má Návštěvnické centrum a ochutnávku vín. V areálu je také prodejna lahvových a sudových vín, kozích sýrů a sazenic révy vinné. Za návštěvu stojí i prodejna Ovoce od tří dubů ovocnářské firmy Agro Stošíkovice.

V Návštěvnickém centru v Louckém klášteře získáte spousty informací a můžete ochutnat skvělá vína.

FOTO: Jitka Sobotková

Z Louckého kláštera se Vinobus vydá na jih od Znojma a postupně projíždí vinařskými obcemi Nový Šaldorf, který je znám svými Modrými sklepy, dále do Konic a Popic, rodiště spisovatele a dobrodruha Charlese Sealsfielda.

Pokud vystoupíte ve staré vinařské obci Havraníky, tak můžete navštívit Infocentrum Národního parku Podyjí, nejmenšího národního parku v České republice, který byl vyhlášen v roce 1991. A ve viniční trati Staré vinice na okraji vřesoviště objevíte ochutnávkový stánek s nabídkou Znovínu Znojmo. Můžete se zde osvěžit i méně známými odrůdami vín, jako jsou Chenin blanc, Sauvignon šedý a Viognier.

Na Šobes přes Dyji

Hnanice – lávka přes řeku Dyji k vinici Šobes

FOTO: Jitka Sobotková

Vinobus pokračuje do obce Hnanice, resp. na zastávku Vinice–Hnanice. U agroturistického areálu bývalé roty pohraniční stráže na samém okraji NP Podyjí se můžete občerstvit víny z místního stejnojmenného vinařství, popřípadě navštívit luxusní čtyřhvězdičkový hotel s restaurací, kde je k dispozici i toaleta.

A pokud zatoužíte poznat místo, vinici, kde se rodí víno, tak právě zde máte tu jedinečnou možnost. Proslulá vinice Šobes, tato ikona moravského vinařství, je ze zastávky, kde vystoupíte z Vinobusu, vzdálena pouhé 2 kilometry po červené cyklistické značce. Nejdříve prudké klesání k meandru řeky Dyje a poté prudké stoupání na úbočí skalního ostrohu, kde se vinice nachází, je zážitkem, na který budete dlouho vzpomínat.

Vyhlídka Devět mlýnů na vinici Šobes v NP Podyjí

FOTO: Jitka Sobotková

Jedna z nejlepších evropských vinařských poloh, špičková lokalita s jedinečným mikroklimatem v samém srdci Národního parku Podyjí, to je vinice Šobes – nejkrásnější vinice v České republice.

Pěstuje se tu převážně Rulandské bílé a šedé, Ryzlink rýnský a vlašský. Za mimořádnou kvalitu vděčí zdejší vína ideální poloze vinice, ležící v nižší nadmořské výšce na prosluněném jižním svahu, chráněném proti větrům. Zvláštní a důležitý význam má i samotná řeka Dyje, která vinici obtéká.

Když už vyjdete či vyjedete na kole na viniční trať Šobes, bylo by hříchem neochutnat některá šobeská vína právě zde, v původním autentickém prostředí, a k tomu skvěle slouží degustační stánek Znovínu Znojmo. Vinici je možné navštívit celoročně. Šobes se nachází na mezinárodní cyklotrase Greenways. Ochutnávkový stánek však funguje sezónně, letos do 2. října, denně od 9 do 18 hodin.

Ochutnávkový stánek na vinici Šobes

FOTO: Jitka Sobotková

Až se budete vracet z vinice Šobes stejnou trasou, udělejte si nepatrnou odbočku po zelené turistické značce těsně před hotelem Vinice-Hnanice na vyhlídku Devět mlýnů a zhruba po kilometru se vám naskytne atraktivní pohled na meandr Dyje a vinici Šobes. Anebo se na vyhlídku vydejte dřív, než vystoupáte na vinici.

Milovníky historie bude jistě zajímat, že v roce 2015 proběhl ve spodní části vinice Šobes archeologický průzkum, který potvrdil, že vinice je malý archeologický ráj nálezů převážně z doby 1500–1800 př. n. l. Zajímavostí jsou naleziště jantaru a vltavínů a průzkum pokračuje dál.

Cestou mezi vinohrady do Šatova

FOTO: Jitka Sobotková

Z Hnanic je to co by kamenem dohodil kousek do vinařské obce Šatov. Na kole či pěšky čtyři kilometry. Cestou se můžete stavit i ve vinařství Trávníček & Kořínek nebo ve vinařství Josef Kořínek. První jmenovaní vyrábějí například oranžová vína v hliněných nádobách zvaných kvervi.

Šatov je známý nejen svým Malovaným sklepem

Stará vinařská obec Šatov vznikla kolem roku 1200 a v roce 1845 byla největší vinařskou obcí tehdejšího Znojemského kraje. Sklepní uličky v Šatově si doposud zachovaly původní podobu.

Raritou je Malovaný sklep, vyzdobený fantastickými plastickými malbami, vyhloubený v pískovcovém svahu. Chodby i stěny zdobí barevné naivní malby, které v letech 1934–1968 vytvořil šatovský rodák Maxmillian Appeltauer.

Malovaný sklep

FOTO: Jitka Sobotková

Šatovskou zajímavostí, kterou ocení všichni, kdo sem přijedou za vínem, je tzv. Vinná pohotovost. Místní vinaři drží směny, kdy mají otevřený svůj sklep, a viditelný rozpis na začátku obce u autobusové zastávky a pak také u zastávky Vinobusu vám jasně ukáže, kam jít a u koho z místních okoštovat.

Šatovští vinaři drží pohotovost.

FOTO: Jitka Sobotková

Další zajímavostí v Šatově je naučná vinice starých odrůd, kterou za Moravským sklípkem vysadili vinaři ze Znovínu Znojmo. Je zde devatenáct odrůd révy vinné s informačními panely a seznámíte se zde s odrůdami, které kdysi rostly na českých a moravských vinicích, například s Prachtraube, Modrým Jankem či Červenošpičákem. Odpočinout, nabrat síly a podegustovat pak můžete v Moravském sklípku.

Moravský sklípek

FOTO: Jitka Sobotková

A zde, pod vinařskou stodolou, je také zastávka Vinobusu. Jeho trasa pokračuje dále přes Chlalovice a sklepní uličku před Waldbergem směrem na hrádek Lampelberk, kde bývá krátká degustační zastávka ve stánku Vinařství LAHOFER. A za půl hodiny, pokud nehodláte nikde vystupovat, se dostanete zpět do Znojma na Masarykovo náměstí.

Vinobusem za burčákem

Vinobus bude brázdit šestašedesát kilometrů znojemskou vinařskou podoblastí celé září, a pokud máte chuť nejenom na dobré víno, ale i na burčák, tak je tou správnou volbou. Burčákové dny v Louckém klášteře začínají již 2. září, Znojemské vinobraní třetí zářijový víkend a řada vinařství na trase Vinobusu připravila zajímavé akce po celé září.

