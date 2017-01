Tento a další výlety najdete na Mapy.cz. Nebo si v mapě snadno naplánujete vlastní.



V době jarního tání se dá řeka sjíždět již od Borových Lad, nicméně nejčastějším nástupním místem, kde se ze suchozemské krysy stává ošlehaný mořský vlk, je právě Vyšší Brod.

Vyšší Brod

Před nasednutím na palubu plavidla rozhodně stojí rozhodně za prohlídku vyšebrodský cisterciácký klášter, kde je v klášterní hrobce uložen i jeho zakladatel Vok I. z Rožmberka. Prohlídkové okruhy nabízejí jednak celoročně opatský chrám, několik sálů s galeriemi (kde kromě gotických klenotů, jako jsou Madony Vyšebrodská Zlatokorunská, se setkáme s barokními mistry Petrem Brandlem či Janem Kupeckým) i rozsáhlou knihovnu.

Letní okruh nabízí kromě pater gotických sklepení legendární Závišův kříž, do něhož vsazený dva tisíce let starý kus cedrového dřeva je považován za fragment kříže, na kterém (jak se později ukázalo, ne provždy) skonal Kristus. Tento zlacený relikviář nese své jméno po Závišovi z Falknštejna, který byl jeho posledním majitelem.

Radnice ve Vyšším Brodě

I městečko skýtá historické architektonické památky, jako třeba novogotickou budovu radnice (dnes slouží jako turistické informační centrum), přes svoji podobu danou jí přestavbou ke konci 19. století pocházející však z roku 1525.

Hned kousek od ní obvyklý strážce nad řáděním ohnivého kohouta sv. Florián zdobí kamennou kašnu z roku 1737, nepřehlédnutelný je pranýř ze století sedmnáctého se sochou sv. Barbory, kterou však na jeho vrchol přemístili ze hřbitova až roku 1788.

Ti zdatnější mohou ze severního konce do vrchu stoupajícího náměstí vyrazit doprava po zelené ještě na křížovou cestu na Maria Rast am Stein, místy strměji situovanou do lesa, kde je rozeseto na obvyklých čtrnáct – zde litinových zastavení. Kromě možnosti zhlédnout z výšky na Vyšší Brod zaujme i ruina bývalého hostince – dříve zde čepované klášterní pivo si zde tedy již nedáte.

Kostel sv. Bartoloměje

Na hřbitově, ležícím nalevo od konce náměstí, pak stojí gotický kostel sv. Bartoloměje, dole poblíž řeky pak těsně u silnice směrem na Lipno stojící kaple sv. Josefa pochází z roku 1347, kdy ovšem nesla jméno sv. Alžběty, Josefa má v názvu coby světce až od roku 1816.

Posilněni kulturně historickými dojmy můžeme opustit pevné břehy a nechat se proudem s korekcí a podporou pádel unášet dolů po řece, jejíž jméno nese i jedna ze symfonických básní – inspiraci skladatel prý nalezl kousek proti proudu od Vyššího Brodu na Čertově stěně, a souvislost stejnojmenné opery téhož autora v souvislosti s tímto místem již nelze zpochybnit.

Jez Herbertov

Na zkušené vodáky žádná extrémně záludné místa po vyplutí nečekají, tedy jezy považované za nebezpečné. Nováčky však vbrzku prověří první jezy U Bílého mlýna a Horní mlýn v Herbertově – varováním by zde rozhodně mělo být utonutí dvou z pětice společensky unavených vodáků snažících se pokořit rozvodněný tok na tomto jezu před třemi roky.

Rožmberk

Další jez (za vyššího stavu vody nebezpečný) pak čeká vodní turisty v Rožmberku nad Vltavou. Toto místo, jak dobře známo, nabídne pohled na pověstmi opředený majestátný hrad, tyčící se na pravém břehu řeky.

Rozhodně nelze opomenout minimálně výstup před jeho brány, odkud je pěkný výhled na městečko pod ním ležící, kterému dominuje kostel sv. Mikuláše, který se pyšní prvním dochovaným písemným záznamem existence již roku 1271.

Pohled od hradu

Horní hrad dnes zastupuje již jen hláska Jakobínka ze 14. století, zatímco dolní hrad, známý i coby sídlo Bílé paní, lze prohlédnout v rámci dvou hlavních okruhů, rozšířených pro o třetí – muzeum hrdelního soudnictví v katovně.

Ač tato kolébka rodu Vítkovců nese stopy působení pánů Viléma i Petra Voka, hlavní expozice pochází z dob držení hradu rodem Buquoy, který v dobách pobělohorských získal u nás značné majetky. Náhled na interiér v této galerii.

Hradní interiér

Hned pod Rožmberkem, po obeplutí ostrohu, kde hrad stojí, začíná za pěším mostíkem u kraje silnice na pravém břehu (vlevo pak je pod ním kemp U Nojdy) lesem mírně stoupající nedlouhá křížová cesta ke kapli Panny Marie Bolestné ve Studenci z roku 1679, kaple však je dnes součástí komerčního objektu, takže ji lze obhlédnout pouze zvenčí.

Rožmberk od lávky u Studence

Další cesta nabízí spoustu přírodní krásy. První historicky zajímavou zastávkou je Zátoň, kde na pravém břehu, ještě než podplujeme pod silničním mostem, stojí pozdně gotický kostelík sv. Jana Křtitele. Další most míjíme u kempu Vltava, následují sousedící kempy Viking a Na Pískárně – oba pro změnu na levém břehu.

Brzké, dříve papírensky průmyslově gigantické Větřní opět skýtá potěchu umírněného adrenalinového zážitku na jezu u Pečkovského mlýna. Další jez, zvaný Konopa nebo též U Papouščí skály, je posledním před doplutím do Českého Krumlova.

Rechle

První z jeho jezů, jak název Na rechli napovídá, leží přímo u historicky technické památky, kterou je krytá lávka pro pěší šikmo situovaná přes vodní tok. Dnes již se zde neusměrňují splavované klády, ale svoji malebnost a atraktivitu si místo zachovalo.

Cestou městem nachystají prožitky ze sjíždění jezy U Liry, Mrázkův mlýn a U Jelení lávky pod zámkem, kde se pěší turisté často kochají pohledem na vodáky, mnohdy se škodolibou nadějí, že se „udělají“.

Český Krumlov

Český Krumlov, klenot zdaleka nejen jižních Čech, je víc než po právu veden jakou památka světového dědictví UNESCO. Zdaleka nejen pro impozantní hrad a zámek, ale i pro mimořádně dochované historické středověké jádro města, které stejně jako připomínky časů renesance z něj tvoří jedinečnou památku, svým geniem loci odjakživa vyhledávanou umělci, zejména výtvarníky, podobně jako např. vzdálená jihofrancouzská Provence.

Uzounké uličky Latránu nebo zámecká zahrada (se známým divadlem s otáčivým hledištěm) vybízejí k toulkám a posezení, hrad a zámek je pokladnicí připomínající zejména renesanční a barokní časy, probírat se historií je zde možno hned v pětici okruhů zaměřených na expozice, šestým je zámecká věž. Malý náhled na hrad a zámek nabízí tato galerie.

Český Krumlov

Pro koho zde po časově náročné prohlídce města – den je vlastně málo cesta nekončí, dále po proudu čekejí klášter Zlatá Koruna, zřícenina Dívčí Kámen nebo torzo Kotkova hrádku.

