Pokud se vám na třetím největším z azorských ostrovů z něčeho zatají dech, pak jsou to nepopsatelně krásná panoramata. Můžete jezdit z vyhlídky na vyhlídku, a přesto se jich nikdy nenabažíte. První zastávkou hned po příletu bývá jen pár minut cesty vzdálené Miradouro do Facho, odkud budete mít jako na dlani město Praia da Vitória i s přístavem. Oblíbeným výletním místem je také oblast kolem Agualva. Desítky minut vydržíte pozorovat vysoké strmé útesy, o které se tříští vody oceánu. Trochu jinou tvář severního pobřeží uvidíte jen o několik kilometrů dál u Raminho. Až ke hraně útesů zde zasahují políčka pečlivě členěná zídkami z tmavých lávových kamenů, typických pro celou Terceiru. Idylická podívaná…

Miradouro do Facho nabízí nádherný výhled do okolí.

FOTO: shutterstock.com

Procházka lávovým polem

Říká se, že na Azorách zažijete i čtyři roční období během jediného dne. Počasí návštěvníkům občas může měnit plány, ale pokud vám to jen trochu dovolí, podnikněte alespoň jeden pěší túru. Jednou z nejznámějších je přibližně dvouhodinový okruh Mistérios Negros. Během něj si naplno užijete nezaměnitelné dílo, které po sobě na ostrově zanechala čilá vulkanická činnost.

Při treku po okruhu Mistérios Negros se vám naskytne výhled do nádherné krajiny.

FOTO: shutterstock.com

Po cestě mezi cedry a jalovci narazíte na černé lávové útvary, ostré jako břitva, jezírka, vyšlápnete si ke krásnému kráteru Pico Gaspar, potkáte krávy na pastvinách a ještě stihnete návštěvu jeskyně Gruta do Natal.

Prohlídka tajemných jeskyní patří mezi oblíbené turistické atrakce.

FOTO: shutterstock.com

Národní sport: Olé, korida!

Na dobytek narazíte nejen při treku divokou krajinou nebo na silnicích, kde mají zvířata zásadně přednost. Na Terceiře se býci pravidelně prohánějí přímo v ulicích měst a vesnic. Během sezóny se po ostrově koná několik stovek tradičních slavností, jejichž nedílnou součástí jsou býčí zápasy, takže při troše štěstí určitě některou z nich stihnete. Desítky odvážlivců během tzv. touradas à corda provokují rozzuřené býky a pak před nimi ulicemi prchají.

Pasoucí se dobytek patří ke koloritu azorské krajiny.

FOTO: shutterstock.com

O adrenalin přitom samozřejmě není nouze. Naštěstí se místní oblíbená zábava v krvavou podívanou nezvrtává – býci mají upravené rohy a jsou přivázáni na provaze, který jistí až osm mužů připravených zakročit a usměrnit jejich pohyb. Zajímavý den tedy končí happy endem – jak pro zvířata, tak pro amatérské „toreadory“.

Při azorské koridě naštěstí býk žádnou újmu na zdraví neutrpí.

FOTO: shutterstock.com

Cesta do hlubin země

Terceira nabízí spoustu dalších jedinečných zážitků. Není mnoho míst na světě, kde se můžete procházet uvnitř vyhaslé sopky. Proto je Algar do Carvão, jedna z mála přístupných jeskyní vulkanického původu, vyhlášenou atrakcí a cílem většiny návštěvníků ostrova. Byť tento výlet možná zní příliš dobrodružně, obavy nejsou na místě. Dovnitř se pohodlně dostanete dlouhým betonovým tunelem.

Dlouhý betonový tunel, který slouží jako vstup do jeskyně, může na první pohled působit trochu děsivě...

FOTO: shutterstock.com

Prohlídka fascinujících prostor jeskyně je naprosto bezpečná, probíhá za příjemného hudebního doprovodu a průvodce, kterého potkáte na konci vstupního tunelu, vám ji doplní výkladem. Tam, kde se před pouhými pár tisíci lety valila žhavá láva, dnes sestoupáte po schodech desítky metrů hluboko až na dno dómu, kde se blýská podzemní jezírko. A když zvednete hlavu, širokým otevřeným komínem uvidíte svět tam venku.

Velkým otevřeným komínem dohlédnete z nitra sopky až na oblohu.

FOTO: shutterstock.com

Jediné, na co je třeba si dát pozor, je otvírací doba. Mění se podle sezóny a v některých částech roku je dost omezená. Poptejte se předem v informačním středisku, protože přijít o zážitek v Algar do Carvão by byla velká škoda.