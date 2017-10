Navzdory velkým sociálním rozdílům, složité politické situaci a vzdálenostem mezi jednotlivými městy je Brazílie veselou oázou rozmanitosti. Budete se sem chtít vracet, abyste stihli poznat vše a vychutnali si pravý jihoamerický mumraj na tržištích, klidné odpoledne u voňavé kávy a nakažlivé úsměvy místních obyvatel.

Zastavte se a vychutnejte si tu pravou atmosféru jihoamerického tržiště.

FOTO: shutterstock.com

I coby gringo se tu budete cítit jako doma

Jakmile vstoupíte na území Brazílie a místní zjistí, že jste gringo (jak tu říkají všem cizincům), zavalí vás salvou otázek: Jaká je vaše země, co se tam jí, jestli je u vás také taková korupce jako v Brazílii a podobně. Odpovídejte trpělivě a využijte příležitosti porovnat naši realitu s národem ne tolik odlišným. Mezi Brazilci si občas budete připadat jako doma – také si rádi stěžují na počasí, politiku i úřady. Na rozdíl od Česka se zde ale lidé pracující ve službách, od číšníků až po prodejce jízdenek, povětšinou usmívají.

V Brazílii se lidé na ulici smějí víc než u nás...

FOTO: shutterstock.com

Sněz, co můžeš aneb Velkolepé hodování

Brazilci milují jídlo a nejlépe takové, které pro ně někdo připraví. Je rodinnou tradicí chodit každou neděli do restaurace a dát si typickou feijoadu (směs fazolí, různých druhů masa s rýží, praženým zelným listem a křupavou strouhankou z manioku). Když je dostatek času, dopřát si lze bufet à vontade, tedy sněz, co můžeš. Takto fungují restaurace s brazilskou i mezinárodní kuchyní a také tzv. churrascarias, podniky specializované na maso na rožni, které jsou srdeční záležitostí všech masožravců.

Faijoada je tradiční směs fazolí, masa a rýže.

FOTO: shutterstock.com

Brazílie, a především město São Paulo, nabízí díky množství přistěhovalců ochutnávku celé řady evropských, arabských i afrických kuchyní. Největší oblibě se těší italská jídla a arabské speciality. Běžnou součástí jídelníčku Brazilců je překvapivě také sushi a japonská kuchyně. To má „na svědomí“ výrazná minorita. São Paulo má nejvíce japonských obyvatel na světě mimo území Japonska.

Oblíbená japonská čtvrť ve městě São Paulo.

FOTO: shutterstock.com

Na pořádně chlazené pivo si tu potrpí

V barech se pivo podává buď točené, anebo v litrové skleněné lahvi, kterou dostanete na stůl v plastové nasazovací termosce (aby pivo náhodou nezteplalo). Už tak se chmelový nápoj podává podchlazený mnohdy na nulovou teplotu, ale při místním klimatu se není čemu divit. Z lahve se potom do skleniček o objemu 200 ml mok rozlévá celému stolu. Tahle forma sdílení piva není špatný nápad, pomalým pijákům alespoň nespadne pěna.

Pivo značky Baden-Baden patří mezi ty, které byste měli ochutnat.

FOTO: shutterstock.com

Levnější brazilské pivo není žádným chuťovým zážitkem (to ale pro nás Čechy, zhýčkané hořkými speciály, není nikde). Najdete tu také pár pivních skvostů, za které si ovšem připlatíte. Za vyzkoušení stojí pivo Colorado, Baden-Baden anebo ochutnávka v regionálních minipivovarech.

Pravá brazilská voňavá pauza

Když zrovna není čas na hlavní jídlo, ke slovu přichází tzv. lanche neboli svačina. Tou se většinou rozumí studený či zapečený sendvič nebo milované pão de queijo, miniaturní pečivo ve tvaru kuliček, které je dalším využitím všudypřítomné maniokové mouky. Horké, křupavé pão de queijo a černá káva, to je ta pravá brazilská pauza.

Pravá brazilská pauza se neobjede bez pão de queijo s černou kávou.

FOTO: shutterstock.com

Co stát, to jiná kultura a jiné jídlo. Pikantní pokrmy a mořské plody nabízí horká Bahia na severozápadě, Minas Gerais je státem ručně vyráběných sýrů a kávových plantáží. Za kvalitním masem vyrazte na jih Brazílie, kde se o stáda krav starají svérázní gaučové.

Na plážích státu Bahia si nejlépe pochutnáte na mořských plodech.

FOTO: shutterstock.com

Dopravní pravidla jihoamerické džungle

Obyvatelé všech koutů Brazílie přijíždějí za prací do státu São Paulo, jehož stejnojmenné hlavní město je opravdovým mixem kultur, přízvuků a tváří. Vzhledem k velikosti Sampa, jak se metropoli přezdívá, stráví řada lidí i 4 hodiny denně dopravou do a ze zaměstnání a za opravdový luxus se tak považuje bydlet poblíž pracovního místa. V ranních a večerních dopravních špičkách se město utápí v zácpách.

São Paulo je největším městem Brazílie.

FOTO: shutterstock.com

Není divu, že troubení je hojně využívaný nástroj komunikace. Protože většina aut má zatemněná skla, dvě krátká stisknutí klaksonu znamenají poděkování, když vás někdo pustí před sebe nebo nechá vyjet z garáže. Několikrát zatroubit a zároveň využít volného místa znamená pozor, jedu (to používají hlavně všudypřítomní motorkáři). Rázné a patřičně dlouhé stisknutí už je stejně jako u nás vyjádřením netrpělivosti či nesouhlasu. V tom druhém případě ale funguje spíše stažení okénka a výkřik nelibého slova směrem k řidiči, který se dopustil nějakého zavrženíhodného skutku.

Doprava ve městě kolabuje poměrně často.

FOTO: shutterstock.com

Vánoce v létě a sedm vln na Silvestra

V přímořských oblastech je tradicí přeskočit o silvestrovské půlnoci sedm vln. Zvyk, který přinesli do Brazílie afričtí otroci, je oslavou bohyně moře Lemanjá. Přeskočit vlny znamená štěstí a úspěch v novém roce. Přelom roku se slaví typicky v bílém.

Vánoční svátky připadají v Brazílii na prostředek léta. Po slavnostní hostině, při níž se sejde celá rodina, se čeká na půlnoc, kdy je čas na rozdávání dárků, objímání se a přípitek s přáním Feliz Natal, veselých Vánoc.

V Brazílii se Vánoce slaví s plnou parádou.

FOTO: shutterstock.com

Brazilský sen o Evropě

Nás Evropany si v Brazílii často idealizují jako spořádané obyvatele, kteří žijí v sociální rovnosti a mohou cestovat do vedlejších zemí vlakem. Vzdálenostem například mezi Prahou a Brnem se smějí. Je to pro ně jako cesta z centra města na jeho okraj. Ti, kteří se vydali do naší stověžaté matičky, o ní mluví jen v dobrém a ostatní o Praze alespoň slyšeli.

Brazilský národní nápoj Cachaça se vyrábí ze šťávy z cukrové třtiny.

FOTO: shutterstock.com

Až navštívíte Brazílii, vyprávějte o našem pivu a domácím ovoci ze zahrádky. Jako dárek přivezte čokoládu, perník a plechovky plzeňského piva. Při zpáteční cestě by ve vašem kufru nemělo chybět pár lahví třtinového destilátu Cachaça, manioková mouka k výrobě skvělých palačinek a typické sandály značky Havaianas.