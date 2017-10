Živé parky plné lidí a čajoven

Centrum města proslulého svou klidnou atmosférou k toulkám přímo vybízí, krášlí ho množství rozlehlých parků plných zeleně. Místní obyvatelé, zejména pak senioři, parky milují a denně je využívají. Zaručeně zde potkáte starší páry tančící společenské tance na hudbu z malého přenosného reproduktoru s mizerným zvukem, ale ten nikomu nevadí. Všichni se náramně dobře baví. Kromě tanečníků se v parcích shromažďují i jiné skupinky a milovníci nejrůznějších aktivit. Na jednom konci parku uvidíte například příznivce tradičního cvičení čchi-kung, na druhém můžete sledovat hloučky postarších dam hopsajících do rytmu čínské pop-music.

Místní ženy se nebojí ukázat své taneční umění přímo na ulici.

FOTO: shutterstock.com

Kromě tohoto svébytného pohledu do srdce čínské kultury je město Čcheng-tu vyhlášené svými čajovnami. Čas jako by se v nich zastavil a vy se ocitnete přímo uprostřed dějiště důležitých diskusí o životě. Zážitek je navíc umocněný všudypřítomnými čističi uší, kteří vám za úplatek dokonale vyčistí zvukovody, zatímco vy si budete vychutnávat šálek výborného zeleného čaje a louskat k tomu slunečnicová semínka.

Jedna z mnoha typických čajoven v Čcheng-tu

FOTO: shutterstock.com

Výborná a pěkně ohnivá místní kuchyně

Možná je to také noční život, který návštěvníky do Čcheng-tu láká. I po setmění to zde žije a oproti jiným čínským městům se můžete těšit na velice moderní zábavu v západním stylu. Svůj podíl na tom pravděpodobně má mnoho univerzit, které ve městě sídlí, a také expati – cizinci trvale žijící v srdci S’-čchuanu.

Noční Čheng-tu láká nádherně nasvícenými ulicemi.

FOTO: shutterstock.com

Řada turistů do města ale rozhodně jezdí kvůli vyhlášené kuchyni. Pálivé s’-čchuanské jídlo je známé na celém světě a místní chilli pastě se v chuti nic nevyrovná. S’-čchuanská kuchyně je zkrátka unikát, který má tisíciletou historii spokojených strávníků. Z nejznámějších pokrmů doporučujeme ochutnat dvojitě vařené vepřové s jarní cibulkou nebo ještě oblíbenější s’-čchuanský hot pot.

Hot pot je jedním z nejoblíbenějších místních jídel.

FOTO: shutterstock.com

Černobílá atrakce spolehlivě přitahuje turisty

Kromě čajoven, lokální kuchyně a historických částí má město velké lákadlo pro milovníky pandy velké. A ruku na srdce, přiznejme si, kdo by tato černobílá, líná a neuvěřitelně roztomilá stvoření nechtěl vidět naživo? Zhruba po půl hodině cesty autobusem z centra města se ocitnete před branou rezervace, resp. chovné stanice, kde jsou tito chlupáči jako doma. Vůbec vám nebude vadit, že většinu z nich uvidíte pouze spát, a každý, byť jen sebemenší náznak pohybu ve vás vyvolá vlnu ohromné radosti a touhu mít jednoho takového medvídka doma. Přání si částečně můžete i splnit, protože plyšové pandy se prodávají doslova na každém rohu.

V chovné stanici je přes sto pand velkých a jedná se tak o největší skupinu na světě.

FOTO: shutterstock.com

Do Čcheng-tu za trochou historie

Milovníci historie mohou ve městě navštívit velký buddhistický komplex z 8. století. Wen-šu není jen historickou památkou, mniši v něm stále žijí a při své návštěvě je nepřehlédnete. V centru města se nachází i několik zrekonstruovaných historických uliček, ale opravdovou chloubou Čcheng-tu je gigantické muzeum Jinsha, kde najdete expozici odhalených 2700 let starých vykopávek. Návštěvníci se procházejí ve zbytcích starobylého města po úzké dřevěné lávce, což zážitku dodává punc opravdovosti, a vy se můžete alespoň na chvíli zasnít a přenést se do dob minulých.

Buddhistický komplex Wen-šu pochází z 8. století a je stále obýván mnichy.

FOTO: shutterstock.com

Divoké přírody přímo ve městě moc není, ale jednodenní výlet k posvátné hoře E-mej-šan uspokojí choutky i náročnějšího turisty. Výstup na jednu ze čtyř posvátných buddhistických hor není úplně jednoduchou procházkou, ale to by vás nemělo odradit. Navíc nocleh v některém z buddhistických klášterů na svazích hory bude jedním z těch nezapomenutelných zážitků, které si z cesty po Číně domů přivezete, a zůstane ve vás ještě dlouho poté.

Výstup na posvátnou horu E-mej-šan je vhodný jen pro zdatné turisty.

FOTO: shutterstock.com

S’-čchuan je nádherná provincie plná přírodních krás, které stojí za to navštívit. A Čcheng-tu, jakožto brána do ní, není pouze nutnou zastávkou, ale plnohodnotným turistickým místem s unikátní atmosférou, výborným jídlem a milými, usměvavými obyvateli.