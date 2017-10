Mexický stát San Luis Potosí se nachází v severocentrální části země a má stejnojmenné hlavní město. Jeho katedrála rozhodně stojí za návštěvu stejně tak jako roztomilý přilehlý park či mnoho kaváren a čokoládoven. V nich můžete ochutnat nevšední horkou čokoládu tak typickou pro tento region. Překvapí vás její silná, hořká chuť, ale než sáhnete po cukru, zkuste přemoct svou touhu si ji osladit. Třeba si nakonec slavný aztécký nápoj v původní podobě zamilujete.

Jedna z typických uliček hlavního města San Luis Potosí.

FOTO: shutterstock.com

V hlavním městě San Luis Potosí by byla škoda se zdržet déle než na pár šálků čokolády. Region nabízí úchvatné přírodní krásy, ze kterých oči přechází a srdce plesá. Dokonalost dotváří i přívětivé klima – svěží vzduch, příjemné teploty a nepříliš ostré slunce.

Při návštěvě hlavního města si nezapomeňte vychutnat pravou mexickou čokoládu!

FOTO: shutterstock.com

Stometrový vodopád oděný v tyrkysu

Představte si tu nejzářivější tyrkysovou barvu. Vidíte ji? Přesně takovou barvu má řeka vedoucí ke stometrovému vodopádu Tamul. Bezprostředně k němu se z bezpečnostních důvodů přiblížit nedá, ale na lodičce s průvodcem doplujete dostatečně blízko, abyste slyšeli hučení Tamulu a aby vás ohromila jeho velikost. Kontrast sytě zelené okolní krajiny s tyrkysovou vodou pak jen dotvoří fascinující atmosféru.

Obrovský vodopád Tamul vytváří fascinující atmosféru.

FOTO: shutterstock.com

Turisticky velmi vyhledávanou oblastí je také komplex vodopádů Tamasopo, pod kterými se můžete i vykoupat. Místní si z nich ale udělali prakticky veřejné koupaliště, a pokud čekáte panenskou přírodu, budete zklamaní přilehlými restauracemi, bary, rychlým občerstvením a stánky se suvenýry. Přesto si zde můžete užít spoustu legrace, třeba když se odvážíte skočit ze čtyřmetrové lávky. Pod vámi budou jistě desítky lidí skandovat vaše jméno.

Úchvatný zážitek v Puente de Dios

Ještě větší adrenalin zažijete v nedalekém Puente de Dios, které patří k těm nejkrásnějším místům v San Luis Potosí. Jakmile sestoupáte zelenou džunglí k otevřené jeskyni, oněmíte úžasem. Po jejích stěnách padá voda do průzračně čisté laguny, z níž lze proplavat do dalších jeskyní. Podvodní proudy jsou však dost silné, koupat se proto nesmíte bez vesty. Ta se vám nakonec bude hodit i v případě, že se odhodláte k dalšímu dobrodružství. Vzpomínáte si, jak jste na Tamasopo skákali ze čtyř metrů? Tady si můžete vyzkoušet skok z celých deseti metrů. Rozhodně stojí za to sebrat odvahu a vrhnout se dolů vstříc nezapomenutelnému zážitku. Nemusíte se bát. Vesta dopad do vody ztlumí a kolem je dost plavčíků, kteří vás budou bedlivě sledovat.

V oblasti města San Luis Potosí se to vodopády jen hemží. Tento s názvem Puente de Dios patří k těm nejkrásnějším.

FOTO: shutterstock.com

Na okraji propasti Sótano de las Golondrinas

Máte-li už dost vodopádů a toužíte po ojedinělé, ale nenáročné aktivitě, můžete se vydat k propasti s názvem Sótano de las Golondrinas. Má hloubku neuvěřitelných 500 metrů a patří ke světovým unikátům. Jezdí se sem buď ráno před úsvitem, nebo v podvečer těsně před západem slunce. Sótano de las Golondrinas je totiž domovem několika tisíců vlaštovek, které z ní každé ráno vylétávají a v podvečer se zase vracejí domů. Sedět na okraji obrovské propasti a tiše pozorovat rychle poletující ptáčky je fascinující zážitek. S nekonečnou temnotou pod sebou si dokonce můžete udělat fotku. Hlídač vás za pár drobných přiváže na lano a takto jištěné vás pustí k samotné hraně propasti. Za vaši šikovnost a váš fotoaparát ale ručit nemůže. Na dně se prý válí už stovky aparátů.

Výprava do jiného světa, kde se fantazii meze nekladou

Jedno z největších překvapení najdete poblíž městečka Xilitla. Doslova uprostřed džungle tam v druhé půlce minulého století vyrostla betonová surrealistická zahrada Las Pozas (někdy označovaná též jako Castillo Surrealista). Poněkud bizarní dílo nechal podle svých představ o rajské zahradě zbudovat excentrický britský básník a milionář Sir Edward James. Do světa snů vás vtáhne labyrint soch, paláců bez stěn, schodů vedoucích odnikud nikam, roztodivných bran, sloupů a skulptur květinových tvarů. V pohádkovém, ale zároveň těžko uchopitelném prostředí nabudete dojmu, že jste se ocitli ve fantaskním filmu režiséra Tima Burtona.

Fantaskní zahrada Las Pozas vznikla podle plánů básníka Edwarda Jamese.

FOTO: shutterstock.com

Nemusíte se ale obávat, že by okolí bylo jen filmovými kulisami či výplodem vaší fantazie po náročné cestě. Nádherný, fascinující a divoký je nejen svět v Las Pozas, ale celý region San Luis Potosí. A pokud mu dáte šanci, překoná i vaše zdánlivě nereálné cestovatelské touhy.

Fascinující, divoká a nespoutaná. Přesně taková je příroda regionu San Luis Potosí.

FOTO: shutterstock.com