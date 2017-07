Inzertní sdělení: NEW YORK 55+ Vydejte se s cestovní kanceláří Delfín travel do města, které nikdy nespí. Legendární čtvrtě, obrovské mrakodrapy a parky plné zeleně - přesně taková je legendární americká metropole New York. FOTO: shutterstock.com Splňte si s námi svůj americký sen! Projděte se rušnými ulicemi, které jsou ve dne v noci křižovány ikonickými žlutými taxíky. Rozhlédněte se po širém okolí z ptačí perspektivy Sochy Svobody a zaběhejte si v legendárním Central Parku. Zkrátka prožijte New York na vlastní kůži.