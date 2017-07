Provincie Krabi a její stejnojmenné hlavní město jsou jakýmsi základním táborem pro plavbu lodí na oblíbené ostrovy v Andamanském moři. Ale nemusíte tudy jen „projíždět“. Výhodné je ubytovat se v Krabi a podnikat odtud celodenní výlety na ostrovy, protože hotel na pevnině pořídíte levněji.

Na dřevěné turistické lodě ozdobené pentlemi narazíte na každém kroku.

Sympatické ceny a pohoda

Jako první vás v městečku Krabi překvapí klidná atmosféra a hned vzápětí příznivé ceny v místních restauracích i u pouličních stánků. A skvělého jídla si tu užijete opravdu dosyta. Night market (Noční trh) je největší gastronomickou akcí v Krabi spojenou s kulturním zážitkem v podobě koncertů místních zpěváků a kapel. Vyhlášený trh s jídlem a uměním najdete v samotném centru města vždy od pátku do neděle, začíná kolem 17. hodiny.

Noční trh na Krabi je největší místní gastronomickou akcí.

Nabídka stovek druhů lahůdek je ohromující a ceny nejsou v porovnání se stánky v Bangkoku či na ostrovech nijak závratné. Ochutnejte, co je libo. Výborné jsou smažené špenátové koláčky z rýžového těsta, miniaturní omelety z křepelčích vajíček či rybí a masové špízy s omáčkami. Netradiční jsou také míchané alkoholické drinky servírované v uříznutém kusu bambusu.

Výběr exotických pokrmů je na Nočním trhu opravdu obrovský.

1237 schodů za Buddhou

Ve vzdálenosti sedm kilometrů od centra města Krabi se nachází chrám Wat Tham Sua (Tiger Cave Temple). Na jeho návštěvu, respektive na výšlap, který jí předchází, jen tak nezapomenete. Vyrazte brzy ráno, vyhnete se tak zdolávání schodů ve vedru, a vybavte se pevnou obuví a dostatkem vody.

Pokud si chcete užít fascinující výhled z chrámu Tiger Cave, musíte nejprve zdolat 1237 schodů.

Chrám vybudovaný v přírodní jeskyni se nachází hned dole, nedaleko vstupní brány. Od svatyně pod širým nebem, hlavní atrakce Tiger Cave Temple, vás však dělí ještě 1237 strmých schodů. Po zdolání posledního schodu a úlevném vydechnutí spatříte botník (jako u všech thajských chrámů), osvěžující pramen vody, free wi-fi a dva psy, kteří sem snad jednou omylem vystoupali a už se jim nechce dolů.

Impozantní zlatá socha Buddhy u chrámu Tiger Cave shlíží z výšky na okolní krajinu.

Jakoby všudypřítomný je pohled impozantní pozlacené sochy Buddhy na vrcholu. Spolu s ním se budete moci kochat výhledem na unikátní krajinu – svěží zelenou džungli, typické štíhlé vápencové skály i modrou hladinu moře. O čistotu magického místa se starají mniši, pro které platí každodenní výstup ke chrámu za pokornou modlitbu. Pokud se vám po návštěvě Wat Tham Sua nechce zpět do města po svých, svezte se tuk-tukem, ale nezapomeňte smlouvat, ideální cena by měla být okolo 70 bahtů na osobu.

Čínská snídaně v páře

Fantastickým začátkem dne během dovolené v Krabi může být tak trochu netradičně snídaně v čínské restauraci Kim Nguan Dim sum. U pultu máte na výběr z desítek cínových mističek s miniaturními porcemi jídel všech druhů: nudle, vajíčka, mořské plody i sladké rýžové kuličky. Jednoduše si vyberete, na co máte chuť a v libovolném množství. A teď přichází zábava. Obsluha uzavře každou porci jídla do bambusového kruhového košíku k přípravě v páře. Ke stolku vám potom přinesou věž vystavenou z do sebe zapadajících nádob a vy postupně odkrýváte tajemství voňavých porcí.

Thajci s oblibou připravují jídlo na páře, k čemuž využívají bambusové košíky.

Dejte si také čínskou hustou rýžovou polévku, která vás zasytí a je skvělou alternativou, když už se vám pikantní thajské pokrmy začnou zajídat. Restauraci Kim Nguan Dim sum najdete v ulici Maharat.

Oblíbená thajská rýžová polévka díky své hustotě perfektně zasytí. Na svých cestách ji nezapomeňte ochutnat.

