Rušná Kuta, mořský chrám Tanah Lot, letovisko Seminyak či Ubud Monkey Forest (neboli Opičí les) – to jsou oblíbené cíle, kam na Bali zamíří téměř každý turista.

Opičí les v Ubudu. Opice tu však raději nekrmte. Menší odstup od těchto zvířat se vyplatí zachovat.

Méně známé tipy jsou možná trochu hůře dostupné, zato si je často můžete vychutnat naplno nikým nerušeni. Tato místa buď již ztratila svou slávu, nebo se o nich nepíše v průvodcích, popřípadě jejich návštěva vyžaduje více či méně fyzické aktivity.

Tajemné okolí Baturu

Výstup na sopku Batur s pozorováním východu slunce patří k těm obvyklejším atrakcím, ale je možné ho spojit s několika výlety po bezprostředním okolí, kam už se kdejaký turista nevydá.

Východ Slunce ze sopky Batur.

Takovým příkladem je Trunyan neboli vesnice mrtvých, schovaná mezi sopkou a stejnojmenným jezerem. Traduje se, že zesnulí zde nejsou pohřbíváni ani zpopelněni a jejich těla jsou ponechána volně venku na zemi. Není tomu sice úplně tak, a přesto vás „lesní hřbitov“ naprosto pohltí.

Vesnice mrtvých může být asi nejexotičtějším zážitkem, který si z tohoto ostrova odvezete.

Již samotná cesta do vesnice je dobrodružná. Protože v Indonésii se dnes platí za vše, velkou zkouškou je dostat se sem na vlastní pěst na skútru, aniž by z vás kdosi z místních vymámil nějaký ten „poplatek“. Pokud se vám to podaří, další pastí je plavba lodí k cíli. Domorodci vytrvale zdůrazňují, že jiná cesta na pohřebiště neexistuje, a proto je také náležitě drahá. Nenechte se vyšší cenou odradit – vyplatí se smlouvat – nebo počkat a o loď se podělit s dalšími výletníky.

Děsivé kouzlo vesnice mrtvých

Pohřebiště, kde v látce zabalená mrtvá těla leží pod bambusovými konstrukcemi, má svého průvodce, který vám slušnou angličtinou vylíčí historii místa i vesnice a vysvětlí tradice, jež jsou zde stále respektovány. Vstupní brána je vyzdobena lidskými lebkami, z nich je postavena také zeď uvnitř hřbitova. Díky posvátnému stromu banyan zde neucítíte žádný zápach, ani když se vám poštěstí narazit na „čerstvě zesnulého“ nebožtíka.

Stromy banyanu jsou pověstné vytvářením velkého množství vzdušných kořenů.

Návštěva tohoto velmi neobvyklého místa na vás může zapůsobit trochu tíživě. Příjemným odreagováním je pak projížďka na skútru po březích jezera Batur. Ale pozor – nedá se objet kolem dokola – jeden konec cesty uzavírá Trunyan, druhý chrám v bezprostřední blízkosti jezera, kde se můžete zúčastnit klasické ceremonie. Trasa kolem jezera je přehlídkou chudých vesnic s tradičním balijským životem mimo turistickou oblast.

Ráno u jezera Batur

Zhruba 12 kilometrů od Trunyanu najdete také úžasné lázně s horkými sirnými prameny, kde se relaxace a koupel přímo nabízí. Všechny tyto atrakce je možné zvládnout za jeden den, lepší je však přespat v některém ze zdejších domácích příbytků. Atmosféra místa je fascinující.

Koupel v horkých pramenech patří k vyhledávaným zážitkům.

Skvost bambusové architektury

Zajímavostí, jejíž sláva již pohasla, je Rumah Bambu Pengalon nazývaný též Sedm chrámů. Tento skvost se nachází na východním pobřeží Bali, nedaleko ospalého městečka Candi Dasa.

Sedm obrovských, od sebe naprosto odlišných staveb nebylo nikdy zcela dokončeno. Původně byly určeny pro festival Bali Unite, který se nakonec nekonal. Obří konstrukce jsou ukázkou toho, co všechno je možné z bambusu vytvořit. Nyní stojí nevyužité přímo na pláži jako tichý opuštěný monument, který by v itineráři zvídavého cestovatele neměl chybět.

Trochu jiná továrna na čokoládu

Jen čtvrt hodinky od Candi Dasy ve vesnici Jasri najdete také Charlieho továrnu na čokoládu. Zajímavý podnik rovněž nepatří mezi hlavní turistická lákadla, ale díky své poloze a unikátnímu vzhledu stojí za návštěvu. Nachází se pod kokosovými palmami u moře, uvnitř dřevěné pirátské lodi, kterou vybudoval majitel továrny, americký přistěhovalec Charlie.

Chatičky v areálu připomínají Hobitín nebo Šmoulí městečko a k ochutnání je zde nejen vynikající čokoláda vyrobená z balijských kakaových bobů. V prodejně si můžete koupit také ručně vyráběná mýdla, kokosové opalovací krémy či přírodní pleťové gely – a všechny nabízené přípravky jsou jedlé.

Balijská čokoládovna vás nadchne výtečnou čokoládou i zajímavým architektonickým řešením.

Méně známá tvář Bali může být pro řadu turistů ještě lákavější než notoricky známé chlouby ostrova. Moderní aplikace a Google vyhledavač mohou posloužit jako skvělí rádci, ale stejně je vždy nejlepší nechat se inspirovat v místním „bufetu“ od domorodců. Indonésie se tak ještě spíše stane vaším druhým domovem.

Kam zajet a co ještě na Bali vidět? Nejlepšími rádci vám budou vždy zdejší obyvatelé.

