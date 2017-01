Tam, kde stával Tenochtitlán

Museo Nacional de Antropología v metropoli Mexico City je asi nejznámější muzeum celé země. Měli byste ho navštívit už jen proto, že se v něm dozvíte o národech, které dříve obývaly území rozkládající se od Spojených států po Guatemalu, od Mexického zálivu až po Tichý oceán. Jinak vám všechny ty chrámy, svatyně a pyramidy i přes architektonickou odlišnost brzy splynou. Je jich tolik – kdo si to má pamatovat!

Národní antropologické muzeum v Mexico City je největší a nejnavštěvovanějším muzeem v zemi.

FOTO: shutterstock.com

Z místa na místo se prolínají stopy Aztéků, Olméků, Zapotéků, Mixtéků, Mayů a dalších pro nás často bezejmenných národů. Neústupné tváře jejich božstev pohrdlivě shlížejí na vaši maličkost, stejně jako kdysi na lidské oběti.

Krev z čepelí obsidiánových nožů dávno smyly tropické lijáky, a přesto tyto zbraně z černého vulkanického kamene stále nahánějí hrůzu. Když se roku 1487 zasvěcoval velký chrám v aztéckém hlavním městě Tenochtitlán (území dnešního Mexico City), byla bohům obětována srdce osmdesáti tisíc lidí! Po čtyři dny od rozbřesku do západu slunce je kněží kamennými noži vyřezávali zaživa z těl zajatců a dav pod kamennými pyramidami šílel.

Z Velkého chrámu v Mexico City – dříve Tenochtitlán – zbyly jen ruiny.

FOTO: shutterstock.com

Za pyramidami Slunce a Měsíce

Necelých 50 kilometrů od Mexico City, v zrekonstruovaném komplexu města Teotihuacán máte dojem, že se od té doby zas tolik nezměnilo. Stále tam vládne lehké šílenství, barevné postavičky turistů na tři kilometry dlouhé Třídě mrtvých připomínají obrovské, hemžící se mraveniště.

Teotihuacán se nachází poblíž Mexico City a patří k turisty velmi vyhledávaným cílům.

FOTO: shutterstock.com

Kolem roku 500 žilo na těchto místech 150 tisíc lidí, tedy stejně obyvatel, kolik měl Shakespearův Londýn o tisíc let později. A dnes? Není jich tam o nic méně… Jen většinou mluví německy, anglicky i třeba česky. Na 64 metrů vysokou pyramidu Slunce, která si velikostí nezadá s tou Cheopsovou v Egyptě, se dá ve změti turistů sotva vylézt. Tu překáží něčí ruka, tu noha, 248 schodů k vrcholu je doslova nekonečných. Přesto se právě toto místo nezapomenutelně zapíše do vaší paměti i paměti karet ukrytých ve fotoaparátech. Už jen tím, že to bude asi první pyramida z mnoha, které během své dovolené navštívíte.

Pyramida Slunce v Teotihuacánu.

FOTO: shutterstock.com

Jiné než Jiráskovy pověsti

Na počátku byla Země obestřena nekonečnou tmou a všude panovalo hluboké ticho. Proto se bohové rozhodli, že pustinu zaplní bytostmi, které by je uctívaly. Ještě předtím stvořili stromy, a tak vznikl život. Zformovat člověka, který by byl poslušný a pravidelně přinášel oběti, se však ukázalo složitější, než si kdy bohové mysleli. Po pár neúspěšných pokusech uplácali bytost z kukuřičné mouky smíchané s vlastní krví.

Jenže tito lidé byli tak krásní a moudří, že se božstva svého činu zalekla. Zatemnili jim proto mysl a chytrostí obdarovali jen pár jedinců. Tak to alespoň říká Kniha rádců, tedy Popol Vuh, jakási mayská bible. Jedna z mála dochovaných památek připomínajících mayskou civilizaci, která se udržela šestkrát déle než říše římská, dokud ji neobjevili španělští konkvistadoři. V touze po zlatě proti sobě poštvali jednotlivá města, a co nezničily válečné konflikty, to udělaly běžné evropské nemoci, proti kterým byli Indiáni doslova bezbranní.

Představení pod hvězdami

Podobně jako dobyvačné výpravy, jen v opačném směru cesty, budete postupně poznávat koloniální město Veracruz, kde španělský dobyvatel Hernando Cortéz spálil lodě své flotily, aby nebylo návratu, moderní Villahermosu, kde jsou v parku La Venta vystaveny až 40 tun těžké kamenné olmécké hlavy, a konečně Yucatán.

Velké kamenné hlavy ve městě Villahermosa.

FOTO: shutterstock.com

Tento poloostrov svým tvarem a placatostí připomíná kukuřičnou tortillu ponořenou mezi Mexický záliv a Karibik. Poblíž nádherné Méridy se pak rozkládá doslova encyklopedický přehled mayských stavebních stylů lemujících posvátnou cestu Puuc Route.

Uxmal, Kabah, Sayil, Xlapak či Labná jsou zbytky měst, která dodnes neodhalila všechna svá tajemství. Nejmajestátnější je komplex Uxmalu, maysky Ox-Malu, s Pyramidou kouzelníka vysokou 28 metrů.

Pozoruhodná Pyramida kouzelníka v Uxmalu a její příkré schody.

FOTO: shutterstock.com

Schody míří téměř kolmo, jako by vedly až do nebes. Zcela jiný charakter pak má toto místo po západu slunce, kdy se v něm pořádají unikátní světelná představení. Barevné proudy těkajících paprsků odhalující za doprovodu podmanivé hudby fascinující detaily nadpozemsky vypadajících ptáků a hadů, které by jinak zůstaly návštěvníkům v prudkém denním slunci skryty.

Mayské matematické hádanky

Zatímco náš kontinent prožíval temnotu středověku, Mayové budovali zavlažovací kanály, stovky kilometrů dlouhé široké kamenné silnice i gigantické stavby – to vše bez použití kovových nástrojů a znalosti kola. Pyramidy stavěli s takovou přesností, že jejich okna, dveře a další prvky nahrazovaly astronomické observatoře. Byli to mistři matematiky, kteří objevili koncept nuly dříve než my, a jejich kalendář byl na počet desetinných čísel přesnější než ten gregoriánský. To vše si nejlépe uvědomíte v Chichén Itzá u paty Kukulkánovy pyramidy.

Kukulkánova pyramida v Chichén Itzá

FOTO: shutterstock.com

K svatyni na špici stoupá ze čtyř stran 91 schodů, které spolu s horní plošinou dávají číslici 365. Obrovské kamenné hlavy střežící tuto stavbu pak doslova ožívají v dnech jarní a podzimní rovnodennosti, kdy slunce dopadá pod takovým úhlem, že jim zubaté schody vytvoří obrovské plazící se tělo.

V Mexiku je prostě stále co objevovat, jedna návštěva k úplnému poznání této obrovské země nestačí.

Muzikanti mariachi. Typická sombréra nesmějí chybět.

FOTO: shutterstock.com

Tato oblast se vám nenápadně zavrtá pod kůži. Můžete si stokrát myslet, že jste vyléčeni, ale pak někde zaslechnete, jak vyhrávají muzikanti mariachi, nebo kdosi usrkává ledový koktejl Margarita, a pochopíte, že nastal čas se vrátit.

Nezapomeňte si přitom zanotovat nesmrtelnou písničku Michala Tučného – Všichni jsou už v Mexiku, buenos días, já taky jdu…

Tulum – nádherné karibské pláže i památky chráněné UNESCO. O důvod víc, proč se do Mexika vydat.

FOTO: shutterstock.com