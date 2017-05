Není se čemu divit! Zatímco na plážích v Marsa Alam panují klid a pohoda, pod hladinou Rudého moře se ukrývá nádherný svět plný pestrobarevných ryb, korálů, želv a dalších živočichů, kteří někdy děsí svou velikostí či vzezřením, ale naštěstí nejsou nebezpeční. Například u korálových útesů Abu Dabbab, vzdálených 30 km od přístavu Port Ghalib, lze spatřit nejen vzácné velké želvy, ale také dugonga. Tomu se lidově říká mořské prase nebo mořská kráva. Měří zpravidla dva až tři metry a váží přibližně dvě stě kilogramů. Díky tomu dugong vzbuzuje značný respekt. Ve skutečnosti je však plachý a pro člověka zcela neškodný. Jeho nejoblíbenější potravou jsou kořínky chaluh a mořské trávy.

Dugong se kupodivu neživí lidmi, ale chaluhami a mořskou trávou.

FOTO: Shutterstock

Marsa Alam zaujme také delfíny a vraky lodí



Jen 12 km od Abu Dabbab se nalézá Elphinstone Reef. Tento nádherný útes je přístupný z lodi, průměrná hloubka zde činí 20 metrů. V nejhlubším bodě je podle místní legendy uložen sarkofág neznámého faraona. Toužíte-li vidět delfíny jinde než v delfináriu, vypravte se k laguně Shaab Samadai, kde se můžete dojímat pohledem na to, jak učí svá mláďata lovit ryby. Zvýšený výskyt těchto extrémně inteligentních kytovců je rovněž u útesu Sataya s průměrnou hloubkou 18 metrů. Žraloci budou kolem vás proplouvat v Shaab Sharmu, zato Zabargad je ostrov obklopený korálovým útesem s několika vraky lodí. Ty spatříte taktéž u Abu Galawy. Vzácné druhy mořských sasanek rostou u útesu Daedelus Reef s průměrnou hloubkou 25 metrů. Nachází se 96 km od letoviska Marsa Alam. Pokročilí a zkušení potápěči milují Brothers Island s velkým množstvím ryb a predátorů...

Při troše štěstí pod vodou potkáte i karetu pravou, která dorůstá metrové délky.

FOTO: Shutterstock

A na co se mohou v Marsa Alam těšit ti, kteří se nepotápějí ani nešnorchlují? Čekají na ně písčité nebo písčito-oblázkové pláže s lehátky a slunečníky. Vstup do moře je přes korálové podloží nebo kamenitý pás, tudíž se doporučuje obuv do vody. Většina hotelů je však vybavena plovoucími nebo pevnými moly, z nichž do hluboké vody vedou schody nebo žebřík. Marsa Alam je výborným výchozím bodem pro návštěvu Horního Egypta – místa bohů, nádherného okolí řeky Nil a úžasných kulturních památek, mezi něž se řadí chrámy v Karnaku a Luxoru, Memnonovy kolosy či Údolí králů. Jedná se o největší světové muzeum pod širým nebem.

Na plážích v Marsa Alam uniknete před stresem a davy ukřičených turistů.

FOTO: Shutterstock

Sharm El Sheikh láká do parku Ras Mohamed

Skvělou zprávou pro náruživé potápěče je skutečnost, že v letošní nabídce zájezdů do Egypta – na rozdíl od loňska – figuruje Sharm El Sheikh na jihu Sinajského poloostrova. Ten je ovšem mnohem rušnější než Marsa Alam, kam se s oblibou během celého roku uchylují také introverti. Sharm El Sheikh dostal přezdívku Město míru, jelikož se zde konají mírové konference. Nejzajímavější a nejvíce fascinující je však místní podmořský svět. Teplota vody je ideální v červenci i v lednu, což umožňuje nejen koupání, ale i šnorchlování a potápění v každém ročním období. Ponořit se do lákavě modrých vod, bezstarostně zkoumat rybky hrající všemi barvami a tisíce dalších obyvatel vzácných korálových útesů můžete hned u hotelových pláží. Mnohé rezorty mají přímý přístup k okraji korálového útesu a umožňují tak i velmi průměrným plavcům poznat bezprostředně, alespoň s brýlemi a šnorchlem, nepřeberné bohatství zdejších hlubin. Mezi vyhlášené potápěčské lokality v okolí patří národní park Ras Mohamed, útes Temple Tref, ostrov Tiran a Blue Hole nedaleko Dahabu.

Svět pod hladinou Rudého moře je zkrátka úchvatný.

FOTO: Shutterstock

Z dovolené se můžete vrátit s certifikátem



Co při potápění v Egyptě smíte a co naopak nikoliv? Místní potápěčská centra nabízejí získání certifikátů pro potápění, seznamovací ponory a lekce pro začátečníky i pro pokročilé potápěče. Kluby rovněž půjčují vybavení za poplatek. V Egyptě je povolena maximální možná hloubka pro rekreační potápění 30 metrů. V zájmu zachování korálového bohatství se zde nelze potápět v rukavicích a dotýkat se vzácného podmořského světa. Je také zakázáno brát s sebou pod vodu nože a harpuny. Osoby, které tyto podmínky nebudou respektovat, čekají nemalé pokuty. Mimochodem – i v Hurghadě je poměrně zajímavý podmořský život, ale na okolí letovisek Sharm El Sheikh a Marsa Alam nemá.