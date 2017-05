Vlivnou známost si tady najdete hravě

Cestovní kanceláře klasickou dovolenou v Nice nenabízejí. Nejčastěji seženete víkendový pobyt, další variantou je návštěva města v rámci poznávacího zájezdu zaměřeného na Francouzskou riviéru, respektive na Azurové pobřeží. Ale na osmidenní pobyt s all inclusive, který si za deset až dvacet tisíc můžete užít v Egyptě, Tunisku, Bulharsku, Turecku, Maroku či Řecku, rovnou zapomeňte. Tady se prostě klasičtí dovolenkáři s igelitkami v ruce a ve fejkových tričkách z vietnamského tržiště neprocházejí. A právě v tom spočívá jedna z hlavních předností chvil prožitých zde.

Po Anglické promenádě, lemující pobřeží, se projdou čtyři milióny turistů ročně.

FOTO: Shutterstock

Do Nice již v 19. století jezdily odpočívat zejména vyšší společenské vrstvy, pobývala tu například britská královna Viktorie. V současnosti na zdejším letišti každý den přistávají letadla z celého světa. Na prostorné městské pláži plné oblázků, v kavárně či nočním klubu tak potkáte Francouze, Italy, Nizozemce, Španěly i Američany. Najít si zde přátele anebo třeba vážnou známost na úrovni není žádný problém. Kdo již v Nice strávil alespoň několik dní, musí uznat, že toto město je ve skutečnosti jedna velká seznamovací kancelář, a to nejen pro mládež. Narazíte tu i na bohaté Rusy, kteří hojně skupují nemovitosti a v místních kasínech utrácejí své „těžce“ vydělané peníze...

Za tisícovku se v klubu neopijete

Zvolíte-li některý ze zmiňovaných zájezdů, nemusíte nic řešit, ale pokud se do Nice vydáte na více než čtyři dny, a ještě k tomu v letní sezóně, vězte, že se vám dovolená poněkud prodraží. Letenka rozhodně není otázkou tří tisícovek, ubytování v hotelu je pro běžného smrtelníka cenově únosné přibližně do poloviny června, následně ceny rostou z týdne na týden. Pizzu v restauraci seženete od 15 eur, třetinka piva v klubu vyjde na šest a půl eura. To znamená, že za litr chmelového moku zaplatíte více než 500 korun. Laciná tady dokonce není ani zmrzlina.

Báječné však je, že když vyjdete z hotelu, můžete si zajít do kavárny, restaurace, značkového butiku, music shopu či parfumerie, anebo se jen tak procházet ulicemi starého města, případně vyrazit rovnou na pláž. Mimochodem – stranou od centra jsou ceny přijatelnější, což se týká zejména gastronomie a v některých případech i ubytování. Abyste si nemysleli – Nice není žádná vesnice. Rozkládá se na 72 kilometrech čtverečních a žije zde 344 tisíc obyvatel.

Slavný památník s názvem Monument aux Morts je nejkrásnější v noci.

FOTO: Shutterstock

Zanedbatelná není ani historie města. To založili Řekové už ve 4. století před naším letopočtem pod názvem Nikaia. Později ho obsadili Římané a původní název byl latinizován na Nicaea a časem poitalštěn na Nizza. V severní části se nalézají římské vykopávky, lázně a Apollonův chrám. Od středověku město náleželo k hrabství Provence, posléze k Savojsku. Teprve od roku 1866 je město s přilehlou oblastí součástí Francie a je známé jako Nice.

Jedním z nejvýraznějších míst v Nice je fontána Soleil na Place Masséna.

FOTO: Shutterstock

Boháči míří do hotelu Negresco

Nejstarší část města, Vieille Ville, s poměrně úzkými uličkami a několika náměstími se nachází pod Zámeckým vrchem (Montee du Chateau) v jihovýchodní části. S hlavním nádražím ji propojuje 1,5 km dlouhá třída Avenue Jean Medicine, která končí na Place Masséna, největším náměstí v centru města. Jižně od něj je nábřeží, které tvoří vyhlášená, místy až 40 metrů široká a téměř 5 km dlouhá Anglická promenáda (Promenade des Anglais), na východě končící u vrchu Chateau. Nejvýznamnější budovou, jež na ní stojí, je Opéra de Nice z konce 19. století. Další pozoruhodnou stavbou je luxusní hotel Negresco. Noc v něm pro dvě osoby vyjde v červenci zhruba na deset tisíc korun...

Budova nazvaná Opéra de Nice pravidelně hostí přední světové hudebníky.

FOTO: Shutterstock