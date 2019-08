Zbiroh: Zámek, kam jsme roky nesměli

Zbiroh leží v nádherných křivoklátských lesích v bezprostřední blízkosti Brd, kam za minulého režimu noha běžného smrtelníka nevkročila. V samotném zámku byl umístěn radiotechnický pátrač Tamara, unikátní vynález, který odhaloval pohyby letadel NATO a dalších jednotek v západní Evropě. Odtud se informace posílaly na velitelství Varšavské smlouvy do Moskvy.

Pobyt armád památce logicky neprospěl. Vojáci zdevastovali i apartmán, v němž téměř dvacet let s rodinou pobýval Alfons Mucha. Nejhlubší zámeckou studnu v Evropě po vzoru předchozích „nájemníků“, příslušníků SS, kteří zámek obývali od roku 1943, využívali jako popelnici.

Odpadky sahaly téměř do třetiny studny vykopané v tvrdém buližníku ve tvaru šroubovice do hloubky 163 metrů. Jedná se o nejhlubší ručně raženou hradní studnu v Evropě. Šedesát let ukrývala například bedny z 2. světové války s archivem SS a zbraněmi. Její čištění probíhalo asi rok a půl a dělníci při něm mimo jiné vytáhli kusy motorky nebo vrata.