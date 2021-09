Září jako nová. V Egyptě poprvé zpřístupnili hrobku faraona Džosera

Vůbec poprvé se může veřejnost vypravit do hrobky egyptského panovníka Džosera. Labyrint chodeb vyzdobený tyrkysovými dlaždičkami, rytinami a hieroglyfy podstoupil během uplynulých 15 let kompletní rekonstrukci a září novotou. Faraonovo tělo by tu však návštěvníci hledali marně, ve skutečnosti bylo pohřbeno v přilehlé pyramidě.