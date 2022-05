Záběry z nejdelšího visutého mostu pro pěší na světě. Je na Moravě a je jednosměrný

Na most se nastupuje v nadmořské výšce 1110 metrů a vystupuje se ve výšce 1116 m n. m. Poté, co na něj člověk vstoupí, ocitne se bezmála sto metrů nad zemí.

Otevřený bude celoročně. Jediné, co by jej mohlo podle všeho dočasně uzavřít, by byl orkán v předpovědi meteorologů.

Návštěvníkům nabízí příležitost k poznání místní přírody a historie. A to i kvůli tomu, že je most jednosměrný, a tak se do výchozího místa dostanou jen po naučné stezce.

Trasa je dlouhá zhruba dva kilometry, lidé si ji budou moci s pomocí mobilů a rozšířené reality ozvláštnit jakousi hrou ve svém telefonu.

Sky Bridge 721 pohledem z dronu Foto: Sky Bridge 721

I když má most rekordní parametry, ředitel horského resortu Dolní Morava Martin Palán tvrdí, že o světový rekord v první řadě vůbec nešlo.

„My jsme neplánovali, že to bude nejdelší visutý most na světě. To se stalo v podstatě až v samém závěru, kdy jsme si řekli, že ho změříme. A tím pádem jsme zjistili skutečnou délku – a to nás přimělo k myšlence zkusit jej porovnat s dalšími obdobnými projekty. Tak jsme zjistili že se v tuto chvíli jedná skutečně o nejdelší visutý most na světě,“ tvrdí Palán.

Výstavba mostu stála podle něj hodně přes 100 milionů korun.