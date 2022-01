Ve Skandinávii udržují tradici, která sahá až k Vikingům

„Když postavíte loď s těmito přesahy, získáte trup, který je nejen pružný, ale i pevný. Znamená to, že Vikingové byli schopni postavit lodě, které jste v této části světa předtím nespatřili,“ vysvětluje kurátorka muzea Triona Sorensenová.

Dodává, že klinkerová obšívka je vnímána jako častý symbol pobřežních oblastí severských zemí, nejen Dánska, ale i Finska, Švédska, Norska či Islandu. V těchto státech také tradice přežila až do dnešních dní, ačkoli je nejčastěji spojena s různými oslavami či sportovními událostmi.

Existují vědecké důkazy, že klinkerová obšívka se používala už během doby bronzové. Bylo to však právě za vikinské éry, kdy zažila svůj zlatý věk. Lodnímu stavitelství tohoto dobyvačného národa se v té době žádná jiná kultura nemohla rovnat — plavidla byla lehká, silná a rychlá. „Kdyby nebylo lodí, žádný rozmach Vikingů by nenastal, to je nesporný fakt,“ řekla Sorensenová.