V Dubaji vznikne plovoucí hotel. Bude moct měnit lokalitu

Vzhledem k charakteru hotelu bude možné se do něj dopravit pouze na lodi, ať už motorovém člunu, či jachtě, jednou z možností však bude také helikoptéra. Zároveň však bude moci celá struktura měnit polohu, ačkoli zatím není jasné, zda toho bude využívat na pravidelné bázi. Hotel bude moct plout rychlostí šest námořních mil, což odpovídá asi 11 kilometrům v hodině.

Některá média o chystané budově píšou jako o prvním plovoucím hotelu na světě. To je však nepřesné. Na konci 80. let totiž vznikl plovoucí hotel při Velkém korálovém útesu v Austrálii, nestal se ovšem nijak velkým hitem. Nakonec ho odkoupila Severní Korea, kde do dnešního dne unikátní stavba chátrá.