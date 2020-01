Uhřické nádraží bude novou atrakcí

Teprve poté, co Správa železnic zveřejnila výsledek řízení na prodej trati, nabízené ve třetím kole za 2,8 milionu korun, promluvil o svých plánech.

„Chceme tady udělat zážitkovou železnici, zábavní park s centrem v Uhřicích. Z Uhřic do Klobouk by jezdil parní vlak, na druhé větvi lokálky, směrem do Čejče, by pak vyrážel historický motorák. Končil by ale v Terezíně, do Čejče se nedostaneme, tam už nám koleje nepatří,“ dodal Dvořák.