U Pobřeží slonoviny pluje plastový ostrov s hotelem

„Je to opravdu umělý ostrov, který plave. Můžeme s ním plout,” řekl agentuře AFP někdejší podnikatel v oboru informatiky Eric Becker. Všechno prodal, aby se mohl v roce 2012 vrhnout do tohoto bláznivého dobrodružství. Zpočátku si chtěl postavit katamarán. „Když jsem studoval konstrukci a možnost plavby, objevil jsem abidžanskou lagunu a vymyslel jsem si ostrov,” vysvětluje. „Laguna je krásná, ale znečištěná,” dodává.

Ostrov teď navštěvuje zhruba stovka klientů týdně, zvědaví obyvatelé Pobřeží slonoviny a zahraniční turisté, jimž leží na srdci ekologie. „Je to velmi originální, atypické místo. Nikde jsem neviděl nic podobného. Je to pěkná myšlenka znovu použít plasty, mám to tady rád,” říká osmadvacetiletý Francouz Charles Moliére, který ostrov objevil díky jednomu turistickému průvodci.

Becker doufá, že v budoucnu bude mít jeho ostrov, dosud málo známý, více zákazníků hlavně navečer. Především by však byl rád, kdyby šel jeho systém příkladem a z odpadků se budovaly další ostrovy. „V čistých lagunách by se například mohly chovat ryby. Ostrov ryby přitahuje,” říká. „Samozřejmě jde i o jiné znečištění, ale na této myšlence je pěkné, že se cosi negativního, jako je znečištění plastovými lahvemi, mění v něco pozitivního. Kéž by to tak dělal každý u sebe,” říká Becker.