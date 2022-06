Turisté si udělali v Benátkách piknik. Dostali obří pokutu

Turisté si piknik uspořádali nedaleko náměstíčka Campo San Zaccaria, podle serveru Independent kolem ubrusu rozestavěli i židle. Policie však jejich dýchánek velmi rychle utnula a každému z účastníků napařila pokutu ve výši 1050 eur (25 tisíc korun). „Možná si mysleli, že se chovají normálně, ale v Benátkách prostě nemůžete jíst na 300 let staré studni,“ uvedl šéf místní policie Marco Agostini.

Strážníci v posledních týdnech na dodržování dekora dohlížejí ostražitěji, protože do Benátek opětovně míří až sto tisíc lidí denně. „Počty návštěvníků se vracejí do předpandemické úrovně, a to jsme tu ještě neviděli Číňany nebo Indy, kteří se ve městě zastaví jen na pár hodin,“ doplnil Agostini.