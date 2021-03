Tradiční irské puby jsou kvůli pandemii na kolenou

„Naše dnešní pozice vyvolává určité zoufalství,“ konstatuje Donall O’Keeffe, šéf organizace Licensed Vintners Association, která zastupuje hospody v Dublinu už více než dvě stovky let. „Je to děsivá situace, kterou jsme si loni 15. března ani nedokázali představit,“ dodává. Každý podnik sice čelí vlastním problémům a výzvám, spojuje je ovšem právě nejistá budoucnost.

Loni při prvním lockdownu se za uzavření náleven postavila nejen organizace Licensed Vintners Association, ale také druhá velká asociace Vintners Federation of Ireland. Původně se mělo za to, že uzávěra potrvá jen tři týdny. Po dvanácti měsících, kdy je v Irsku již třetí lockdown, je ovšem sektor pohostinství už značně zdevastovaný. Vláda naznačuje, že by k otevření mohlo dojít snad v létě, nikdo však raději nic neslibuje.