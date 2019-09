Saúdská Arábie se otevře turistům, ale prohřešky proti tradicím bude pokutovat

Království už v pátek oznámilo, že bude vydávat turistická víza občanům 49 zemí, mezi nimiž je i Česká republika. Země se totiž snaží zpestřit svou ekonomiku, která je závislá na příjmech z prodeje ropy. Otevření turistům by mohlo znamenat nové zdroje, podle odhadů by příjmy z cestovního ruchu mohly do roku 2030 tvořit desetinu hrubého domácího produktu.