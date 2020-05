Roušky i po pandemii? Na letištích a v letadlech budou zřejmě povinné

Opatření, která budou po koronavirové krizi platit, mají přinést klid do duší cestujících. Odborníci v leteckém průmyslu se totiž obávají, že pasažéry by od létání mohl odradit strach z případné nákazy od dalších lidí. Roušky by se proto mohly nosit nadále, protože v podstatě chod letiště nijak nekomplikují, na rozdíl od pravidla dvoumetrových rozestupů, které by bylo za plného provozu neproveditelné.