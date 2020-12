Rotující prázdninový dům umožní turistům vybrat si, jaký výhled chtějí

V prázdninovém domku Around the Sea se nemusejí hosté strachovat, že z ložnice není vidět na moře. Polohu jednotlivých pokojů totiž mohou ovlivnit, navíc zcela jednoduše přes mobilní aplikaci. V pohodlí křesla si navolí, jakým směrem se má dům natočit, a to je vše.