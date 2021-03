Řecko doufá v návrat turistů od poloviny května

„Máme za cíl otevřít se turismu 14. května, přičemž bude platit mnoho specifických pravidel a protokolů,“ cituje server Guardian Theoharise. „Do té doby budeme uvolňovat restrikce, pokud to podmínky dovolí,“ dodal s tím, že vstup do země bude umožněn prakticky všem, kteří se prokážou potvrzením o očkování, protilátkami nebo alespoň negativním testem na covid-19.

Řecko patří k evropským státům, pro něž je cestovní ruch klíčovou součástí ekonomiky. Země proto tlačí na Evropskou unii, aby co nejrychleji vytvořila jednotný certifikát o očkování, takzvaný vakcinační pas. Brusel na myšlenku přistoupil, podle Evropské komise by měl být hotový do léta.