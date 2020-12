První muzeum sladkostí v Madridu láká na procházku mezi obřími cukrátky

Interaktivní expozice zavede návštěvníky do fantaskního světa, kde najdou nejrůznější cukrátka v nadživotní velikosti. O podobu jednotlivých místností se podle serveru Blooloop postarali španělští umělci, jako třeba módní návrhářka Ágatha Ruiz de la Prada či malíř Okuda San Miguel.

Návštěvníci mohou nahlédnout například do lesa, který je plný sladkostí, nebo se svézt po skluzavce, která je zavede do paralelního světa plného cukrovinek. Pro koho by byla prohlídka vysilující, může se uvelebit na cukrových obláčcích.