Prázdniny jsou tu. Jak cestovat do Chorvatska

Na Jadran Češi ve velkém míří auty, z Čech se nabízí cesta přes České Budějovice a Linec, z Moravy přes Brno a Vídeň, dále přes Štýrský Hradec, Maribor a Záhřeb. Cesta z Prahy do Rijeky na severu chorvatského pobřeží trvá přibližně 9 hodin podle dopravní situace, z Brna trvá asi o hodinu méně. Do Dubrovníku na samém jihu Chorvatska dojedete za dalších 4–5 hodin.

Před cestou je nezbytné si pořídit dálniční známky. Rakousko umožňuje vedle tradiční nalepovací i digitální známku za stejnou cenu. Známka na 10 dní za vozidlo do 3,5 tuny stojí 9,40 eura (zhruba 252 korun). Na dalších 7,5 eura (200 korun) vás vyjde případná cesta přes Karawankentunnel (tunel Karavanke) na hranicích se Slovinskem severozápadně od Lublaně. Extra zpoplatněné jsou i některé tunely uvnitř Rakouska. Ceny se liší, jeden průjezd vás vyjde na 5,5 až 12,5 eura (148 až 336 korun).

V Chorvatsku je jízda po dálnici zpoplatněna podle uražené vzdálenosti. Například cestujete-li přes Záhřeb do Splitu, zaplatíte 181 kun (přibližně 642 korun). Jednotlivé poplatky si lze zkontrolovat zde .

Pokud neplánujete zamířit do Chorvatska vlastním vozem, nabízejí se i jiné způsoby přepravy.

Dopravce RegioJet vypravuje vlaky od 30. června na trase Praha–Rijeka se zastávkami na českém území v Pardubicích, Brně a Břeclavi. Do cíle vlak dorazí za 15 a půl hodiny, v Rijece bude možné přestoupit na autobusy, které by měly cestující rozvážet přímo do cílových míst jejich dovolených na chorvatském pobřeží.