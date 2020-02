Portugalské Nazaré: Poutní místo katolíků i extrémních surfařů

Vydáte-li se do Nazaré během hlavní sezony, tedy od dubna do října, přivítá vás přátelská atmosféra přímořského letoviska zalitého sluncem. Dlouhá čtyřkilometrová městská pláž Praia do Nazaré je obsypána turisty ležícími na lehátkách pod barevnými slunečníky a nábřežní promenáda je zase plná stánků se zmrzlinou, koblihami nebo třeba typickou griotkou zvanou ginja.

Nepřehlédnutelný je sto metrů vysoký útes zdvihající se nad městečko, na jehož vrcholu stojí atraktivní stará část Sitio s barokním kostelem, původními domky a oblíbenou vyhlídkou na pobřeží.

Místní vlny jsou pověstné. Foto: Kateřina Francová

Jedním ze symbolů Nazaré je červený maják umístěný na staré budově pevnosti Forte de São Miguel Arcanjo. Postavena byla v 16. století a měla sloužit jako ochrana před piráty. Dnes je uvnitř majáku expozice věnující se fenoménu vzniku obřích vln a také síň surfařské slávy. Na stěnách jsou umístěná prkna těch, kteří v minulosti sjeli obří vlny tvořící se okolo majáku. V síni slávy nechybí ani prkno legendárního Američana Garretta McNamary.

Zjevení láká tisíce poutníků

Za svou existenci vděčí Nazaré údajnému zjevení Panny Marie, k němuž mělo dojít právě v místech, kde stojí čtvrť Sitio. Podle legendy se jednoho záříjového rána roku 1182 vydal místní šlechtic Fuas Roupinho na koni na lov jelenů. Zrovna jednoho pronásledoval, když jelen před ním najednou skočil do husté mlhy zakrývající okraj útesu. Tu se zjevila Panna Marie a koně zastavila těsně předtím, než se vydal za jelenem, čímž šlechtice zachránila před jistou smrtí.

Na místě, kde k zázraku došlo, nechal Roupinho postavit malou kapli Ermita da Memoria. Kaple mimochodem stojí na místě, kam byla ve 4. století uložena soška černé Madony pocházející z Nazaretu v Izraeli.

Kaplička Ermita de Memoria a kostel ve čtvrti Sitio, Nazaré Foto: Kateřina Francová

Na kopec do čtvrti Sitio vede lanovka. Foto: Kateřina Francová

Nedaleko kaple byl ve 14. století postaven kostel Santuario de Nossa Senhora da Nazaré, který měl za úkol pojmout všechny poutníky, kteří by se do malé kaple nemohli vejít. Kostel byl později přestaven do dnešní barokní podoby. Uvnitř kostela se nachází jak uctívaná socha Madony Nazaretské s dítětem, tak i malba neznámého umělce znázorňující onu legendu o zázračném zjevení.

I když se z Nazaré stalo jedním z nejoblíbenějších portugalských prázdninových letovisek, místní lidé ctí tradiční zvyky a kulturu. Na městské pláži stojí před budovou Kulturního centra Nazaré malá expozice starých rybářských člunů společně s několika fotografiemi.

Hned vedle zaujmou tradiční sušáky na ryby. Tato tradice se zde stále udržuje a turisté si v tomto živém muzeu mohou prohlédnout jak na slunci se sušící ryby, chobotnice anebo třeba kalamáry, tak i tradičně oděné ženy rybářů, které úlovky otáčejí. Mnoho místních žen s pýchou nosí barevné sedmivrstvé sukně sahající ke kolenům.

Místní pochoutkou jsou třeba na slunci sušené chobotnice. Foto: Kateřina Francová

Původní náboženské a kulturní zvyky se staly jednou z atrakcí městečka. Snad nejvýznamnější slavnost se koná každý rok 8. září u příležitosti založení města. Do Nazaré se v tento den sjedou tisíce turistů a poutníků. Chtějí zhlédnout náboženské procesí mířící k moři, býčí zápasy a tradiční tance.

Zima pro lovce velkých vln

S koncem října končí i hlavní turistická sezona. Nazaré se ukládá k zimnímu spánku. Tedy jen zdánlivě. S koncem sezony začíná období obřích, až 30metrových vln a mezinárodního surfařského šampionátu Nazaré Challenge.

Nazaré se zapsalo do povědomí surfařského světa poté, co v listopadu 2011 sjel Američan Garrett McNamara u pláže Praia do Norte nejvyšší vlnu, která byla do té doby surfaři pokořena. Měřila přes dvacet metrů. O dva roky později McNamara svůj rekord překonal, když sjel vlnu vysokou 23,7 metru a zapsal se do Guinnessovy knihy rekordů. Rekord však McNamarovi vzal v roce 2018 Brazilec Rodrigo Koxa, když zvládl sjet vlnu vysokou 24,3 metru.

Síň slávy se surfovými prkny těch, kteří sjeli obří vlnu. Foto: Kateřina Francová

Západ slunce nad majákem. Foto: Kateřina Francová

Obří vlny ale nevznikají každý den a je třeba si počkat na ideální podmínky. Za jejich vznik může z velké části rozsáhlý podmořský kaňon, který se v blízkosti pobřeží nachází. Končí nedaleko výběžku s majákem, kde se kumuluje vodní masa a vznikají tyto monstrózní vlny lákající odvážlivce z celého světa.

Záleží i na směru příboje, větru a dalších přírodních vlivech. Proto nelze dlouho dopředu stanovit termín konání šampionátu. Zatímco v minulých letech proběhl již v listopadu, sezona 2019/2020 je stále otevřená a probíhá takzvané vyčkávání, které trvá od začátku listopadu do konce března.